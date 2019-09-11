Вопрос-ответ,

Почему и отчего?.. Такие вопрос задают не только дети, познающие этот мир. Согласитесь, и у взрослых зачастую возникают вопросы наподобие – кому не нужно солнце или сколько лошадиных сил в лошади? Мы подготовили подборку интересных вопросов и познавательных, на наш взгляд, ответов, которые, надеемся, разбавят деловую информационную картину ваших трудовых будней.

Так сколько же лошадиных сил в лошади?

От 0,3 до трех.

Понятие «лошадиная сила» ввел шотландец Джеймс Уатт для описания мощности своих паровых машин. Наблюдая за лошадьми, поднимавшими из шахты бочки с породой, он оценил их среднюю силу в 33 тыс. фунто-футов в минуту. То есть лошадиная сила соответствует перемещению 75 кг на один метр вверх за одну секунду. Но с этой скоростью лошадь может долго тянуть лишь 15% своего веса, значит, особь весом 500 кг развивает мощность 1 л. с. В современных единицах это 735 Вт. Однако лошади различаются по массе. Пони весом 170 кг вряд ли выдаст больше трети лошадиной силы, а полуторатонный тяжеловоз может работать за трех коней. В рывке средняя лошадь способна развить мощность 15 л. с.

От какого моря считают высоты географических объектов?

Кто от какого.

Уровни разных морей не совпадают в точности. Средний уровень Средиземного моря, например, на 15 см ниже, чем уровень океана. Каждая страна выбирает удобную ей точку отсчета. В России и СНГ высоты считают от нуля Кронштадтского футштока в Балтийском море (в Финском заливе, средний уровень которого был определен в 1825–1839 годах). В Великобритании отсчет ведут от среднего уровня моря у города Ньюлин в проливе Ла-Манш, зафиксированного между 1915 и 1921 годом. Во Франции и некоторых других странах Европы и Африки за основу были взяты показания Марсельского мареографа в 1885–1897 годах. Правда, с тех пор уровень воды у берегов Марселя вырос на 16 см, но ничего.

Можно ли гражданский самолет дозаправить в полете?

Да, но сейчас это не делают.

В 1930-х годах большие гидросамолеты, совершавшие пассажирские рейсы через Атлантику, дозаправляли в воздухе. Сегодня гражданские лайнеры не приспособлены для этого. Однако такая возможность обсуждается, поскольку дозаправка в воздухе может сильно сократить затраты топлива. По оценкам, если бы 200-местный самолет не брал весь запас горючего на 8000 км полета, а подзаправился в середине пути, то экономия топлива составила бы 15% даже с учетом расхода заправщиков. Инциденты при дозаправке военных самолетов случаются редко, а сама процедура может выполняться в автоматическом режиме. И все же она считается относительно опасной, как и любое сближение воздушных судов.

Чем примечательна конструкция Тауэрского моста?

Необходимость постройки моста, ставшего одним из символов британской столицы, была вызвана чрезвычайной загруженностью тогдашнего транспорта (имеются в виду конные экипажи). А так как восточная часть Лондона лежала в непосредственной близости от портовых доков, то простая конструкция моста не решала этой проблемы. А потому возникла идея сооружения моста разводного. И в 1895 году был возведен уникальный по технической мысли и архитектурному стилю мост близ Тауэра.

В первый месяц существования моста его приходилось разводить по 30 — 40 раз в день. А чтобы пешеходы не страдали, были предусмотрены мостики между двумя башнями, на которые подняться можно было на лифте. Примечательно, что нижняя часть моста разводилась очень быстро — всего за полторы минуты, крылья моста, каждое длиной по 30 метров, вставали при этом практически под прямым углом. Сейчас верхние мостики застеклили, соорудив таким образом одну из смотровых площадок, откуда открывается прекрасный вид на город.

Кто подбирает названия военным кораблям?

Специальный отдел Министерства обороны.

Предложенное название присваивается судну приказом главнокомандующего ВМФ России. Обычно кораблям дают имена в зависимости от типа. Эскадренные миноносцы, например, принято называть прилагательными вроде «Храбрый» или «Суровый», а крейсеры часто носят фамилии выдающихся людей.

(По материалам «Вокруг света»)