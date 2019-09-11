Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам 8 месяцев 2019 года составил порядка 21,8 млрд долларов. Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный период достигло 222,7 тыс. (-3,2% к показателю 8 месяцев 2018 года), из которых 201,3 тыс. (-4%) – по импорту и 21,4 тыс. (+5%) – по экспорту.

Всего за отчетный год через Балтийскую таможню прошло более 10,5 млн тонн грузов — это на 2,6% больше, чем за прошлый год. В том числе импорт вырос на 1,3% до порядка 7,1 млн тонн, экспорт – на 5,6%, до 3,4 мл тонн.

В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (25,3%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 8 месяцев 2019 года вошли полимерные материалы, органическая химия, черные металлы и оборудование.

В экспорте основная доля принадлежала черным металлам (41,7%). В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли древесина и изделия из нее, бумага и картон, продукты неорганической химии и целлюлоза.

Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ в январе-августе 2019 года стали Китай, Эквадор, Германия, Южная Корея и Индия.

Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта по данным Балтийской таможни принадлежит Турции (28,2%). На втором и третьем месте – Китай и Египет соответственно.