FM Logistic ввела склад в Ростовской области

9 сентября состоялось официальное открытие новой платформы FM Logistic в станице Грушевской Аксайского района Ростовской области. Как рассказали SeaNews в компании, на новом складе планируется хранение и обработка широкого спектра грузов под запрос – FMCG, DIY, fashion, LUX, промышленности, здравоохранения и т.д. На данный момент ведутся переговоры с клиентами из различных отраслей.

Площадь складского комплекса класса А составляет 35 тыс. кв. м, он расположен на участке 8 га в близости к аэропорту «Платов» и имеет выход на федеральную трассу М4 «Дон». Единовременная вместимость склада составляет до 50 тысяч паллето-мест, помимо хранения там будут осуществляться обработка грузов и копакинг.

Суммарная стоимость проекта, включая уже вложенные средства и будущие инвестиции, составляет 2,5 млрд рублей. Эти деньги идут на строительство самого здания, оснащение и оборудование складского комплекса.

FM Logistic пришла в Ростов-на-Дону началась в ноябре 2013 года, арендовав склад для своего клиента Decathlon. Строительство собственного складского комплекса было запущено в прошлом году после подписания соглашения о сотрудничестве между губернатором Ростовской области Василием Голубевым и генеральным директором FM Logistic в Центральной и Восточной Европе Кристофом Мениваром на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас, несмотря на ввод собственных мощностей, логистические операции на арендованных складах продолжаются, рассказали SeaNews в FM Logistic. «Сейчас мы ведем ряд переговоров по поводу предпочтений клиентов в выборе локации и будем исходить от этого. Акцент уже делаем на новых собственных площадях», – пояснили в компании.