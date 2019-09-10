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Самый большой круизный лайнер в истории России зашел во Владивосток
10.09.2019

Самый большой круизный лайнер в истории России зашел во Владивосток

    • Морской порт Владивосток принял круизный лайнер «Spectrum of the Seas» – самый большой из когда-либо заходивших в российские морские порты. Судно является первым лайнером класса Quantum Ultra. Его длина составляет 347 м, ширина — 41 м, водоизмещение – 168,8 тыс. тонн. На судне круизной компании Royal Caribbean в столицу Приморья прибыло почти 5 тыс. пассажиров из 30 стран.

    Судозаход лайнера «Spectrum of the Seas» стал по-настоящему знаковым событием, отмечает пресс-служба Росморпорта. В торжественной церемонии, организованной по инициативе капитана судна, приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководство города, представители ФГУП «Росморпорт» и администрации морского порта Владивосток. «Судозаход такого крупного судна состоялся благодаря дноуглубительным работам, проведенным ФГУП «Росморпорт», – подчеркнул О.Кожемяко.

    В целях развития туристического кластера на Дальнем Востоке Дальневосточным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» в 2018 году были выполнены мероприятия по обеспечению приемки круизных судов в морских портах региона. В результате проведенных ремонтных дноуглубительных работ глубина в акватории причалов № 1, 2 порта Владивосток была доведена до проектных параметров (не менее 9,7 м). Объем извлеченного грунта превысил 5200 куб. м.

    Лайнер «Spectrum of the Seas» стал десятым из 15 круизных судов, заход которых во Владивосток запланирован до конца текущего года. Вскоре лайнер отправится в Японию, где зайдет в порты Майдзуру и Фукуока, а затем, 14 сентября, снова вернется в Шанхай.

     

    Фото: правительство Приморского края


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