Новый CEO Höegh Autoliners

Новым CEO Höegh Autoliners назначен Тор Йорген Гуттормсен. Он сменит на этом посту Ивара Миклебуста, который занимал должность CEO с 2017 года, говорится в официальном заявлении компании.

Ранее Т.Й.Гуттормсен занимал должности менеджера в Price Waterhouse и CEO в судоходной компании JSA Holding. С 1992 по 2008 год был CEO Höegh & Co. С 2014 года входил в совет директоров Höegh Autoliners.

Кроме того, он занимал пост президента Норвежской ассоциации судоходства, являлся членом правления Балтийского и международного морского совета (BIMCO) и Объединения ассоциаций судовладельцев Европейского Сообщества (ECSA).

В настоящее время он входит в совет директоров Telenor Maritime, Danmarks Skibskredit и Höegh LNG AS, а также является заместителем директора Höegh LNG Holdings.