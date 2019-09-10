Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый CEO Höegh Autoliners
10.09.2019

Новый CEO Höegh Autoliners

    • Новым CEO Höegh Autoliners назначен Тор Йорген Гуттормсен. Он сменит на этом посту Ивара Миклебуста, который занимал должность CEO с 2017 года, говорится в официальном заявлении компании.

    Ранее Т.Й.Гуттормсен занимал должности менеджера в Price Waterhouse и CEO в судоходной компании JSA Holding. С 1992 по 2008 год был CEO Höegh & Co. С 2014 года входил в совет директоров Höegh Autoliners.

    Кроме того, он занимал пост президента Норвежской ассоциации судоходства, являлся членом правления Балтийского и международного морского совета (BIMCO) и Объединения ассоциаций судовладельцев Европейского Сообщества (ECSA).

    В настоящее время он входит в совет директоров Telenor Maritime, Danmarks Skibskredit и Höegh LNG AS, а также является заместителем директора Höegh LNG Holdings.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.04.2019
    Назначение в Управлении на транспорте МВД
    В Управлении на транспорте МВД России по ЮФО назначен новый начальник 
    НазначенияУТ МВД РоссииЮг
    0
    11.01.2019
    Новый COO в Hapag-Lloyd
    В исполнительный совет Hapag-Lloyd с 1 мая этого года войдет Максимилиан Роткопф. Кроме того, с 1 июля он […]
    Hapag-LloydНазначения
    0
    13.03.2019
    Выходцы из «Магнита» в «Деле»
    Назначены новые гендиректор и исполнительный директор
    Группа ДелоНазначения
    0
    01.03.2019
    Переизбран председатель совета директоров «ТрансКонтейнера»
    Председателем вновь избранного совета директоров ПАО «Трансконтейнер» переизбран Андрей Старков. Заместителем председателя совета директоров назначен Сергей Лудин. Такое […]
    НазначенияСовет директоровТрансКонтейнер
    0
    20.05.2019
    Финансовый результат – отрицательный
    Итоги собрания акционеров «Мурманского морского пароходства»
    Мурманское морское пароходствоНазначенияСобрание акционеровФинансы
    0
    22.01.2019
    Кадровые изменения в Eimskip
    В целях оптимизации в Eimskip проводится реорганизация. Исполнительный вице-президент и CFO Eimskip Хилмар Петур Валгарссон займет должность COO […]
    EimskipКадрыНазначения
    0
    27.03.2019
    Новый CEO в HMM
    Совет директоров Hyundai Merchant Marine (HMM) назначил новым президентом и CEO компании Чэ-хун Пэ. Решение было принято на […]
    Hyundai Merchant MarineНазначения
    0
    21.01.2019
    ЗакС Петербурга утвердит ответственного по Арктике
    А.Беглов внес кандидатуру на должность вице-губернатора, ответственного за инвестиционную политику, транспорт и Арктику
    TransportАрктикаНазначенияПравительство
    0
    23.07.2019
    Новый генеральный директор в “Мурманском морском пароходстве”
    18 июля по решению совета директоров ПАО «ММП» прекращены полномочия генерального директора Алексея Глазунова. Основание – личное заявление. […]
    Мурманское морское пароходствоНазначения
    0
    19.06.2019
    Новый директор филиала FESCO во Владивостоке
    Директором филиала ПАО «ДВМП» в г. Владивостоке с 18 июня назначен Игорь Шарков. Соответствующее решение принял Совет директоров […]
    FESCO ВладивостокНазначения
    0
    24.04.2019
    Самый большой PCTC
    Hoegh Autoliners поделился видео с выгрузки «Höegh Trapper», самого большого в мире PCTC (автомобилевоза для перевозки легковых автомобилей). […]
    Hoegh AutolinersАвстралияВидеоРо-ро
    0
    06.08.2019
    Изменения в совете директоров Panalpina
    В связи с продажей компании DSV
    DSVM&APanalpinaНазначения
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    10.09.2019 Лидеры Финляндии
    10.09.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    09.09.2019 Финансы CMA CGM с CEVA и без CEVA
    09.09.2019 Все порты Финляндии
    09.09.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    09.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД