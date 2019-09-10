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Новые требования РС
10.09.2019

Новые требования РС

    • Российский морской регистр судоходства ввел в Правила классификации и постройки морских судов ряд новых требований в часть I «Классификация».

    В частности, предусматривается раздельное указание ледового класса для корпуса и механической установки. Так, в случае, если корпус судна соответствуют одному ледовому классу, а механическая установка другому, в символе класса соответствующие ледовые классы указываются раздельно – например, КМ(*) Arc4 (hull) Ice3 (machinery). При соответствии судна требованиям Правил в полном объеме после знака ледового класса знаки корпуса и механической установки указываются вместе – (hull; machinery).

    Внедрены новые дополнительные знаки:российский

    • ERS – наличие системы быстрого доступа к компьютеризированным береговым центрам по расчетам аварийной остойчивости и остаточной конструктивной прочности;
    • FTL (years) – подтверждение усталостной долговечности судна (расчетного остаточного срока службы). При выполнении проверки прямым расчетом с применением спектрального метода добавляется знак Spectral North Atlantic;
    • COMF (N – 1 или 2 или 3) – соответствие требованиям к уровню шума в судовых помещениях для экипажа и пассажиров. Цифры характеризуют уровень шумового комфорта в помещениях (1- наивысший).
    • COMF (V – 1 или 2 или 3) – соответствие требованиям к уровню санитарной вибрации в судовых помещениях для экипажа и пассажиров. Цифры характеризуют нормируемый уровень допустимой вибрации в помещениях (1- наименьший).

    Из категории района эксплуатации в разряд словесных характеристик перенесено Berth-connected ship () – стоечное судно; в скобках указываются условия эксплуатации: на грунте (G, ground), на швартовах у берега (S, shore) или на удаленной от берега акватории (W, waters).

    Кроме того, уточнены ориентировочные эксплуатационные характеристики для судов класса Icebreaker6. Предусмотрена возможность добавления знаков Icebreaker6 или Icebreaker7 к основному символу класса судна, не являющегося ледоколом, но периодически выполняющего ледокольные операции.


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