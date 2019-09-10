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COSCO назначил президента
10.09.2019

COSCO назначил президента

    • China Cosco Shipping Group объявил о назначении нового президента группы. Им стал Фу Ганфэн, ранее занимавший должность президента China Merchants Group, говорится в официальном заявлении COSCO.

    Как отмечает World Maritime News, до этого должность президента оставалась вакантной 20 месяцев в связи с переводом бывшего президента Ван Мина из COSCO в China National Travel Service Group.

    В настоящее время China Merchants Group ищет замену Фу Ганфэну. Председатель правления компании Ли Цзянхун также покинет свой пост в ближайшее время.


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