COSCO назначил президента

China Cosco Shipping Group объявил о назначении нового президента группы. Им стал Фу Ганфэн, ранее занимавший должность президента China Merchants Group, говорится в официальном заявлении COSCO.

Как отмечает World Maritime News, до этого должность президента оставалась вакантной 20 месяцев в связи с переводом бывшего президента Ван Мина из COSCO в China National Travel Service Group.

В настоящее время China Merchants Group ищет замену Фу Ганфэну. Председатель правления компании Ли Цзянхун также покинет свой пост в ближайшее время.