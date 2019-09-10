AsstrA съездила в Китай по МДП

AsstrA поделилась первым опытом автомобильной перевозки в Китай собственным автотранспортом. Напомним, в 2018 году КНР официально объявила о начале полноценного функционирования на своей территории системы МДП. В 2019 году было принято соглашение о свободном пересечении границы между Китаем и Россией.

AsstrA воспользовалась открывшимися возможностями летом этого года. Перевозка осуществлялась дизельным тягачом Scania R400 класса «Евро-5» из Иркутска в Манчжурию. Груз – заготовки одноразовых палочек для еды – был упакован в 830 мешков по 26 кг. Партия была загружена навалом, ее вес составил 21 580 кг.

Протяженность маршрута составила 1600 км. 30 июля груз погрузили, 3 августа автомобиль прибыл на таможенный терминал в Маньчжурию, на следующий день груз растаможили и выгрузили.

Обратная загрузка планировалась на 10 августа, однако отравитель перенес сроки. AsstrA приводит полный хронометраж событий: загрузили груз – беседку в разобранном виде из Манчжурии в Пермь – 18 августа, в этот же день были оформлены таможенные документы. Российско-китайскую границу машина пересекла на следующий день. 20 августа документы были поданы в Забайкальскую таможню. 21 августа таможенный орган принял решение о проведении таможенного досмотра. Следующий день машина простояла в ожидании инспектора. 23 августа был проведен досмотр с полной выгрузкой товара. К вечеру машину загрузили обратно, но необходимые документы оформили только 27 августа, и только тогда автомобиль отправился в рейс. Вечером 2 сентября машина прибыла в Пермь, выгрузка состоялась на следующий день. Длина маршрута обратной загрузки составила 5600 км, которые автомобиль преодолел за 6 дней.

«К сожалению, причина переноса отправки неизвестна. Скорее всего, отправитель не успел подготовить товар. Из-за того, что информация о переносе дня загрузки поступила в последний момент, взять альтернативный заказ не было времени, – объясняет руководитель транспортного отдела группы компаний AsstrA Максим Криница. – Ещё одна вынужденная задержка произошла из-за таможенного досмотра, который затянулся на неделю. Причиной послужили «нестыковки» в документах, касающиеся комплектности и стоимости груза. Беседка перевозилась с декоративными элементами, описание которых и вызвало вопросы у таможенного инспектора. Как следствие, возник вопрос и по стоимости груза. Предугадать такие моменты практически невозможно. Для решения сложного вопроса зачастую необходимо взаимодействие с несколькими контактными лицами, так как каждый выполняет строго определённую функцию. Вместе с разницей в часовых поясах это снижает оперативность действий».

В компании отмечают, что преимуществами автомобильных перевозок по сравнению с отправками другими видами транспорта являются сокращение транзитного времени и срока получения груза и доставка груза «от двери до двери» без привязки к другим транспортным средствам.

«В этом году китайская сторона открыла дорогу потоку грузов на свою территорию для России. Теперь доставка товаров автомобильным транспортом может осуществляться в любую точку Китая. Это позволило клиентам выбирать схемы поставки грузов до наиболее удобных мест. При этом рынки внутренних автомобильных перевозок обеих стран по-прежнему защищены ограничениями в отношении каботажных перевозок. Таким образом, нововведения никоим образом не ущемляют права национальных перевозчиков на внутренних рынках России и Китая, – отмечает М.Криница. – К тому же, на логистическом рынке Европы и в странах бывшего СССР наблюдается большая конкуренция, а нововведение открывает перспективы для внушительного роста объёма автомобильных грузоперевозок в/из Китая. Раньше у иностранных перевозчиков не было права доставлять вглубь Китая, и перегрузка товаров осуществлялась исключительно на приграничных терминалах. В свете последних новостей о полноценном применении Конвенции МДП в КНР на внешних и внутренних таможенных постах у иностранных перевозчиков появляется уникальная возможность выйти на китайский рынок. Международные автомобильные перевозки станут альтернативой популярным перевозкам по железной дороге, а также авиа- и морским контейнерным перевозкам. Поэтому компания AsstrA начала развивать этот сервис».