«Академик Ломоносов» готовится к швартовке

В порт Певек прибыл плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов». Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в одной из соцетей:

«9.09. в 6.00 «Академик Ломоносов» прибыли в Певек. Осталось причалить. Задача непростая – нужно пришвартовать к молу 9-этажный дом длиной с полуторное футбольное поле! Целая спецоперация. Команда работает над планом. До конца недели пришвартуемся на долгие годы. Поздравляю всех!».

Справка SeaNews:

ПЭБ проекта 20870 «Академик Ломоносов» – это несамоходное судно с двумя атомными реакторными установками “КЛТ-40” на борту, предназначенное для обеспечения электроэнергией и теплом труднодоступных объектов в северных морях, а также для опреснения морской воды. Согласно техническим характеристикам, ПЭБ способен в номинальном режиме выдавать в береговые сети до 70 МВт электроэнергии и 300 МВт тепловой энергии, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением 200 000 человек.

Плавучая атомная станция малой мощности состоит из гладкопалубного несамоходного судна с двумя реакторными установками КЛТ-40С ледокольного типа, разработанными ОАО «ОКБМ им. Африкантова». Длина судна — 144 метра, ширина — 30 метров. Водоизмещение — 21,5 тысячи тонн. Установленная электрическая мощность каждого реактора — 35 МВт, тепловая мощность — 140 гигакалорий в час.

Видео: negamer