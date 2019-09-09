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У берегов США перевернулся автомобилевоз
09.09.2019

У берегов США перевернулся автомобилевоз

    • У берегов США перевернулся автомобилевоз. 20 человек спасли. Четверо считаются пропавшими без вести.

    Инцидент произошел в проливе Сент-Саймонс у побережья Джорджии на траверзе Брансуика. Сигнал бедствия Береговой охране поступил в два ночи в воскресенье.

    На судне «Golden Ray» 2017 года постройки под флагом Маршалловых островов возник пожар и образовался сильный крен.

    На борту находилось 23 члена экипажа и лоцман.

    Ведется поиск пропавших без вести. Причины происшествия устанавливаются.

    Видео: U.S. Coast Guard


    • Комментарии: 1
    Юлия Шишова
    10.09.2019, 09:03

    Всех спасли
    Четверо моряков, числившихся пропавшими без вести, оказались заблокированы в машинном отделении. Их спасли, вырезав в борту отверстие, через которое им сначала передали воду и еду, а потом помогли выбраться наружу.

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