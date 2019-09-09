У берегов США перевернулся автомобилевоз. 20 человек спасли. Четверо считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел в проливе Сент-Саймонс у побережья Джорджии на траверзе Брансуика. Сигнал бедствия Береговой охране поступил в два ночи в воскресенье.

На судне «Golden Ray» 2017 года постройки под флагом Маршалловых островов возник пожар и образовался сильный крен.

На борту находилось 23 члена экипажа и лоцман.

Ведется поиск пропавших без вести. Причины происшествия устанавливаются.

Видео: U.S. Coast Guard