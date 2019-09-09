Сколько стоит ошибка импортера при таможенном оформлении

Коммерческий директор ООО «Нептумар» Анатолий Романов поделился опытом, какие проблемы чаще всего встречаются в деятельности грузовладельца-импортера и как профессиональный таможенный брокер помогает снизить риски дополнительных затрат при таможенном оформлении товаров.

Внешнеэкономическая деятельность сопряжена с большим количеством рисков, можно сказать, что это наиболее рисковый и не всегда предсказуемый вид бизнеса. На процессы международной торговли влияет достаточно большое количество внешних и внутренних факторов: это и мировая политика, и курс национальной валюты, и покупательская способность населения, и нетарифное регулирование государства страны-импортера и так далее, перечислять можно долго. И это большое количество проблем и рисков во многом осложняет жизнь участникам ВЭД – компаниям-импортерам и экспортерам.

Приведем пример: компания занимается импортом оборудования из Китая с дальнейшей реализацией его на территории РФ, имеет с клиентами длительные контракты на поставки этого оборудования, цена продажи зафиксирована в рублях, собрана предоплата за часть оборудования. Импортер закупает оборудование у поставщика в Китае за доллары. В процессе транспортировки курс рубля резко падает (вспомним 2014 год), соответственно, при таможенном оформлении (расчет пошлин происходит в рублях, но основа для начисления пошлин и НДС – в долларах) импортер обязан будет оплатить намного больше, чем он рассчитывал. Как результат – убытки, а в худшем случае – банкротство. Таких случаев и примеров достаточно много. От рисков застраховаться на 100% просто невозможно, но можно и нужно стараться их минимизировать, как минимум – просто знать, что они есть, когда и при каких обстоятельствах могут возникнуть, что делать в таких ситуациях и какими могут быть последствия.

Помимо рисков, возможны и ошибки, причем допустить их может не только сам участник ВЭД, но и его партнеры – например, экспедиторская компания или таможенный представитель. Порой цена таких ошибок бывает достаточно высокой, а последствия – болезненными для участника ВЭД. Как показывает практика, наиболее тяжелые последствия для участника ВЭД возникают из-за ошибок при таможенном оформлении груза. Рассмотрим три наиболее распространенных ситуации, причины их возникновения и последствия:

1) Недостоверное декларирование можно отнести к наиболее распространенной проблеме. Недостоверное декларирование может иметь много причин, но, как правило, за ними стоит человеческий фактор. Это могут быть:

банальная ошибка декларанта при подготовке ДТ перед подачей в таможенный орган;

ошибка в товаросопроводительных документах, например, отправитель просто был невнимателен и перепутал сумму в инвойсе или вес в упаковочном листе;

отправитель положил в контейнер лишний товар – это, конечно, редкость, но всем известный пример – отправитель хотел поблагодарить своего партнера и положил ему подарок бутылку вина в контейнер вместе с грузом, естественно, никому об этом не сказав. При таможенном досмотре груза «подарок» обнаруживается, и начинаются проблемы. По сути, импортер не виноват, он не знал об этом и не декларировал «подарок», но ответственность нести ему, таковы правила.

С юридической точки зрения недостоверное декларирование регламентируется статьей 16.2 КОАП РФ, там же указаны и все последствия, штрафы, в некоторых случаях – конфискация. С текстом статьи рекомендую ознакомиться самостоятельно, я расскажу, как процесс выглядит на практике.

В случае выявления недостоверного декларирования таможня заводит на участника ВЭД дело об административном правонарушении, по которому начинается разбирательство с целью установления главного – привели ли действия декларанта к занижению размера таможенных пошлин или нет, от этого зависит, есть ли риск конфискации товара либо его части. Этот процесс длится не менее месяца, в некоторых случаях может продлеваться (по инициативе таможенного органа) еще на один месяц, весь этот период груз находится в порту – вот вам первая «плохая новость»: это дополнительные расходы на хранение на терминале и демередж (плата за сверхнормативное использование контейнера морской линии).

Для примера, в среднем один день сверхнормативного хранения контейнера в порту составляет порядка 4 тыс. рублей для 20’ контейнера и 8 тыс. рублей для 40’ – цифры очень средние, они зависят от терминала, но для понимания цены ошибки их достаточно.

После проведения проверки выносится решение о назначении штрафов и возможной конфискации. Дополнительным «бонусом» для участника ВЭД станет занесение в базу недобросовестных импортеров, что грозит пристальным вниманием к компании при последующих поставках, то есть будут применяться дополнительные меры таможенного контроля – досмотры, взвешивание, отборы проб и т.д. Сумма дополнительных расходов, штрафа, иные последствия во многом зависят от конкретной ситуации, все очень индивидуально, сценариев может быть огромное множество, но однозначно можно сказать, что проблемы будут.

2) Интереснее всего обстоят дела с ситуацией под названием Отбор проб. Такая мера контроля применяется, когда у таможенного органа возникает сомнение в правильности заявленного кода ТНВЭД, под которым декларируется товар. Как правило, импортер или экспортер склоняются к коду с наименьшей величиной таможенной пошлины, а таможня может сомневаться в достоверности заявленного кода и считать, что товар, возможно, должен классифицироваться по коду с более высокой ставкой. В этом случае назначается отбор проб для подтверждения кода.

С этой процедурой участники ВЭД чаще всего сталкиваются при поставках химической и пищевой продукции, особенно пищевых ингредиентов, хотя иногда под раздачу попадают и экспортеры лесной продукции (пиломатериалов, кругляка, столбов и т.д.). Процедура выглядит достаточно просто и стандартно – отбираются пробы, причем товар можно вывезти с территории СВХ, дабы избежать расходов на хранение и демередж, но необходимо оплатить на депозит таможни обеспечение уплаты таможенных платежей. Размер обеспечения составляет разница в таможенных платежах между кодом, который указал участник ВЭД, и тем, к которому склоняется таможня. Такая процедур называется «условный выпуск» или «выпуск с обеспечением уплаты таможенных платежей» (ТК ЕАЭС Статья 122. Особенности выпуска товаров при назначении таможенной экспертизы).

Далее в течение месяца (иногда двух) проводится лабораторное исследование отобранных образцов, по итогам которого делается заключение и передается в таможенный орган, который на основании результатов экспертизы присваивает товару верный код ТНВЭД.

Если код, заявленный участником ВЭД, подтверждается, то обеспечительный платеж ему возвращают – но не сразу, срок может затянуться до 6 месяцев.

Если код не подтверждается и есть факт недоплаты таможенных платежей, то заводится дело об административном правонарушении – «Недостоверное декларирование», последствия которого мы рассмотрели раньше. Самый негативный момент в данной ситуации – это если подобная поставка не первая и ранее товар уже завозился под «старым кодом», тогда таможня пересчитает недоплаченные платежи за все предыдущие поставки и потребует оплаты, включая пени.

Если говорить о возможных допущенных ошибках в данной ситуации, наиболее реалистичны два варианта. Первый – участник ВЭД намеренно принял решение оформлять товар под неправильным кодом (то есть ошибка была намеренной) с целью экономии денежных средств.

Второй возможный вариант – это ошибка таможенного представителя (если оформление товаров идет через него, то он должен изучать, анализировать и подбирать коды на товары, что налагает на него определенную ответственность). В этом случае можно попробовать предъявить претензию с требованием возмещения понесенных расходов таможенному представителю, но гарантировать, что этого удастся добиться, невозможно.

На моей практике был интересный пример подобной ситуации. Компания занимается импортом пищевых ингредиентов и добавок из Европы в РФ. Компания – солидная, политика – все делать правильно, как того требуют различные органы, законы, кодексы. То есть намерений что-то «оптимизировать» нет. Здесь нужно пояснить, что, когда наша страна ввела санкции на некоторые товары из ЕС, целая группа товаров, которые ранее импортировал этот участник ВЭД, попала под запрет. Но один код в данной группе попал под исключение, и его завозить на территорию РФ не запрещалось. Этот товар-исключение компания и продолжила импортировать. Прошло несколько поставок, все было хорошо. В один прекрасный день очередной контейнер прибыл в порт Санкт-Петербург, в таможенный орган была подана декларация на товары, предоставлены все документы, все шло по плану. И тут таможенный орган выносит предписание произвести отбор проб с целью проверить, действительно ли товар является исключением, а не прикрытием для ввоза санкционной продукции.

В этой ситуации нет возможности «условного выпуска» (оплаты обеспечения и вывоза товара с СВХ, чтобы не платить за хранение и другие портовые расходы), ведь, если подтвердится, что код является санкционным, то товар запрещен к ввозу законодательно, вернуть его обратно и вообще найти для таможни будет проблематично. Поэтому все время проведения лабораторного исследования контейнер с грузом стоял в порту. Усугубило ситуацию и то, что лаборатория продлила период проведения экспертизы в общей сложности на два месяца, а далее таможенный орган в течение еще одного месяца изучал документацию от лаборатории и принимал решение. В итоге таможня код импортера приняла, выпуск в свободное обращение разрешила, вопрос, казалось бы, был решен. Но импортер столкнулся с возникшими расходами: более 500 тыс. рублей – хранение, более 150 тыс. рублей – демередж (причем это со скидкой 40% от линии благодаря нашим грамотным действиям как экспедитора перевозки, изначальные цифры были выше). В данной ситуации чьей-то конкретной ошибки нет.

С точки зрения импортера – купил товар, легально ввез, код у товара верный, никаких умышленных противозаконных действий не предпринимал, ранее проблем в оформлении никогда не было, в «черных» списках таможни не фигурирует. При этом возникшие непредвиденные расходы примерно в 6 раз превосходят стоимость транспортировки и составляют одну треть от закупочной стоимости товара, но предъявить их некому, ничьей вины и ошибки тут нет. Такие ситуации могут возникнуть на ровном месте, представляя существенные риски для участников ВЭД.

3) Нетарифное регулирование. Рассмотрим ситуацию, связанную с сертификацией и маркировкой товаров. Сейчас этому сегменту нетарифного регулирование уделяется огромное внимание. Говоря простыми словами, на часть импортируемых товаров должны быть оформлены разрешительные документы и должна быть нанесена соответствующая маркировка согласно техническим регламентам. Видов разрешительных документов достаточно много – например, сертификат Гост Р, декларация соответствия, свидетельство о государственной регистрации (СГР) и т.д.

Ранее сертификации такого повышенного внимания не уделялось со стороны контролирующих органов, соответственно, и у участников ВЭД большого энтузиазма к надлежащему оформлению разрешительных документов на товары не было. В большинстве случаев сертифицирующие органы делали сертификаты без фактического предоставления образцов продукции в лаборатории, в сертификатах указывались номера протоколов реальных испытаний схожих товаров.

На сегодняшний день для получения сертификата необходимо сделать лабораторные испытания ввозимой продукции, получить протокол испытаний и на его основании оформить требуемый сертификат. На данный момент все лаборатории аккредитованы и внесены в единый реестр, что позволяет таможенному органу убедиться в подлинности самого сертификата. То есть, до основной поставки необходимо завезти образцы продукции, сдать их в лабораторию и получить сертификат, а не наоборот, как было раньше. Важный момент – образцы должны быть ввезены и оформлены законным способом, то есть на них необходимо оформлять ДТ, которую таможенный орган может запросить в процессе оформления основного объема продукции.

Пример: компания занимается импортом спортивного оборудования. Прибыл контейнер, в котором было ввезено 4 вида оборудования по 2 единицы каждого вида. Товар подлежит сертификации, сертификат был приложен к документам при подаче декларации. В процессе оформления инспектор проверял протокол испытаний (в сертификате эта информация присутствует) и выяснил, что неделю назад у данной лаборатории отозвали лицензию, и протокол с сертификатом недействительны. По этой причине выпуск товаров стал просто невозможен. Было принято решение оформлять сертификат и делать протокол испытаний, при этом ввезенное оборудование может быть использовано для испытаний в лаборатории. И вроде бы все в порядке, но по регламенту для испытаний в лабораторию требуется предоставить по 4 единицы каждого вида. Пришлось в срочном порядке заказывать авиаперевозку недостающего оборудования, сдавать его в лабораторию и ждать протокола испытаний. Как результат – огромные расходы для участника ВЭД.

Здесь мы рассмотрели только малую часть наиболее распространенных ситуаций, которые влекут за собой определенные проблемы и последствия, как правило, это непредвиденные расходы, а иногда и полная конфискация товаров. Иногда расходы возникают, хотя никаких ошибок допущено не было. Но это риски ВЭД, и к ним надо быть готовым – как минимум, морально.

Анатолий Романов, коммерческий директор ООО «Нептумар»

Мнение автор может не совпадать с мнением редакции