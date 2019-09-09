Морской порт в бухте Троица будет переваливать зерновые

Группа компаний «Легендагро» и ООО «Морской Порт в Бухте Троица» заключили долгосрочный договор о перевалке зерновых и масличных, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

По условиям договора ГК «Легендагро» предоставит порту в аренду специализированное оборудования для погрузки в суда зерновых и масличных, а также будет осуществлять доставку зерновых грузов в порт в бухте Троица. АО «МПБТ» будет выполнять стивидорные операции. Начало действия договора – октябрь 2019 года. Экспорт планируется в Японию, Южную Корею, Китай, для чего сейчас заключаются контракты по продаже кукурузы, сои, а также других зерновых и масличных. Планируемый размер судовой партии – 30-50 тыс. тонн.

Акционерами группы компаний «Легендагро» являются три крупные китайские корпорации: Legend Holdings (выручка по состоянию на 31 декабря 2018 года 44,5 млрд долларов, совокупные активы – около 46,7 млрд долларов), Beidahuang Group (крупнейший в Китае сельскохозяйственный бизнес со штаб-квартирой в Харбине, в управлении у компании более 6 млн га, годовой объем производства зерна достиг 22,5 млн тонн, оборот в 2017 году – 18,33 млрд долларов), Jiusan Oils & Grains Industries Group (третий по объему переработчик соевых бобов в Китае с годовой мощностью переработки 12 млн тонн в год).