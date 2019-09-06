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Портовый ледокол «Обь» вышел на испытания
06.09.2019

Портовый ледокол «Обь» вышел на испытания

    • 5 сентября портовый ледокол проекта Aker ARC 124 «Обь» отправился на ходовые испытания в Балтийское море. Судно построено Выборгским судостроительным заводом под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства на класс Icebreaker 7.

    Портовый ледокол мощностью около 12 МВт с инновационной системой движения будет обеспечивать навигацию СПГ-танкеров на подходном канале и в акватории порта Сабетта. Отличительной чертой судна является инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винто-рулевых колонок мощностью 3 МВт каждая. Они расположены попарно в носовой части и на корме судна. Это дает возможность максимально эффективной работы во льду как кормой, так и носом, маневрирования и выполнения специальных задач в акватории Сабетты.

    Судно было заложено 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся 21 июня 2018 года.

    Технические характеристики судна:

    • общая длина – 89,2 м;
    • ширина – 21,9 м;
    • осадка – 7,5 м;
    • мощность – 12 МВт;
    • ледопроходимость – 1,5 м;
    • класс – Icebreaker 7.

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