Портовый ледокол «Обь» вышел на испытания

5 сентября портовый ледокол проекта Aker ARC 124 «Обь» отправился на ходовые испытания в Балтийское море. Судно построено Выборгским судостроительным заводом под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства на класс Icebreaker 7.

Портовый ледокол мощностью около 12 МВт с инновационной системой движения будет обеспечивать навигацию СПГ-танкеров на подходном канале и в акватории порта Сабетта. Отличительной чертой судна является инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винто-рулевых колонок мощностью 3 МВт каждая. Они расположены попарно в носовой части и на корме судна. Это дает возможность максимально эффективной работы во льду как кормой, так и носом, маневрирования и выполнения специальных задач в акватории Сабетты.

Судно было заложено 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся 21 июня 2018 года.

Технические характеристики судна: