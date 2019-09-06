КАМАЗ поедет на СПГ

КАМАЗ и управляющая компания Quadro Capital Partners подписали соглашение о сотрудничестве.. Документ предполагает взаимодействие в проектах по использованию грузового автотранспорта на сжиженном природном газе в магистральных грузоперевозках, горнорудной и других отраслях. Подписи поставили генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и управляющий партнер Quadro Capital Partners Гедрюс Пукас.

Деятельность КАМАЗа будет направлена на разработку и производство автомобильной техники на СПГ с учетом потребностей партнера. Также российская компания организует технический сервис приобретенной газомоторной автотехники КАМАЗ, сообщает пресс-служба компании.

В намерения Quadro Capital Partners входит реализация проекта по поставке сжиженного природного газа для использования в качестве моторного топлива, формирование инфраструктуры для заправки СПГ, включая мобильные комплексы. Кроме того, усилия партнера будут направлены на организацию перевозок на автотранспорте, использующем сжиженный природный газ, и управление этим процессом. Планируется создать специализированную компанию по операционному лизингу грузовиков на СПГ и парки газомоторной автотехники. Так, с 2020 по 2022 годы Quadro Capital Partners планирует сформировать парк из 9 тыс. грузовых автомобилей на СПГ и создать необходимую для их эксплуатации инфраструктуру.