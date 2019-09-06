Импорт и экспорт Китая

Внешнеторговый оборот Китая по итогам 7 месяцев 2019 года составил более 2,56 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 1,8%.

По данным главного таможенного управления КНР, экспорт вырос, но не намного, на 0,4% до 1,39 трлн долларов. В то же время импорт уменьшился на 4,4% до 1,17 трлн долларов.

В июле внешнеторговый оборот Китая составил 398,495 млрд долларов. Это на 1,1% ниже аналогичного уровня прошлого года.

При этом экспорт по итогам отчетного месяца увеличился по сравнению с июлем прошлого года на 2,8% до 221,55 млрд долларов, а импорт, напротив, снизился – на 5,6% до 176,94 млрд долларов.