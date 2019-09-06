День рождения «Канавара Групп»

6 сентября 2019 года – приятный повод поздравить наших друзей и партнеров, компанию «Канавара Групп», с днём рождения!

Желаем руководству и всему коллективу транспортно-логистического холдинга дальнейших успехов, процветания, активного развития, новых клиентов и всего самого доброго.

Справка SeaNews: В состав холдинга «Канавара Групп» входят два таможенных представителя, международный перевозчик и уполномоченный экономический оператор.

«Канавара Групп» оказывает участникам ВЭД полный комплекс услуг по обработке грузов разного вида сложности. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге, полноценное представительство открыто в Москве.

презентация Группы “Канавара”