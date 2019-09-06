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Специальное предложение для клиентов «Канавара Групп»
06.09.2019

День рождения «Канавара Групп»

    • 6 сентября 2019 года – приятный повод поздравить наших друзей и партнеров, компанию «Канавара Групп», с днём рождения!

    Желаем руководству и всему коллективу транспортно-логистического холдинга дальнейших успехов, процветания, активного развития, новых клиентов и всего самого доброго.

    Справка SeaNews: В состав холдинга «Канавара Групп» входят два таможенных представителя, международный перевозчик и уполномоченный экономический оператор.

    «Канавара Групп» оказывает участникам ВЭД полный комплекс услуг по обработке грузов разного вида сложности. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге, полноценное представительство открыто в Москве.

    презентация Группы “Канавара”


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