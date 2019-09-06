Без существенных изменений

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) за 8 месяцев 2019 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России сократились на 2,3%, составив более 1,1 млн единиц.

По итогам августа продажи снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 145,5 тыс. автомобилей.

«В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее», – прокомментировал итоги августа председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер

По итогам августа 2019 года в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России изменений не произошло.

Лидер российского авторынка Lada увеличила в августе продажи всего на 4,6% – до чуть более 30 тыс. автомобилей. Занимающая второе место KIA снизила продажи авто на 1,7% (до 18,5 тыс. авто). Третий по объемам продаж Hyundai немного увеличил продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – на 0,5% (до 14,1 тыс. авто).

Больше повезло Renault, который по итогам отчетного месяца в сравнении с августом 2018 года увеличил продажи на 12,3% – до 12,9 тыс. авто. На пятом месте по-прежнему Toyota – минус 6,4% до 9,1 тыс. авто.

Наиболее значительный рост продаж в августе относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у коммерческих автомобилей FIAT (в 5,7 раза), Haval (в 5,6 раза), Geely (в 2,3 раза) и коммерческих автомобилей Citroёn (в 2,3 раза).

Существенно снизились в августе продажи Ford (-85%), Lifan (-79%), Zotye (-79%), коммерческих автомобилей Foton (-65%).