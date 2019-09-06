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Балткран поставит Pacific Logistic краны RTG и RMG
06.09.2019

Балткран поставит Pacific Logistic краны RTG и RMG

    • «Балткран» и Pacific Logistic, контейнерный терминал в порту Владивосток, подписали на Восточном экономическом форуме меморандум о поставке контейнерных перегружателей RTG и RMG.

    Pacific Logistic, стратегический партнер холдинга «Соллерс», уже эксплуатирует оборудование производства «Балткрана». Заказчик отмечает надежность техники и быструю обработку контейнеров при круглосуточной интенсивной работе контейнерного терминала.

    «Новые козловые краны позволят справиться с растущим объемом импортных и экспортных контейнерных потоков из основных портов Кореи, Японии и Китая», – говорит Валерий Местулов, генеральный директор ООО «Пасифик Лоджистик». «Технические решения компании «Балткран» – эффективная система против раскачивания даже при сильных порывах ветра, низкие затраты на обслуживание и быстрый возврат инвестиций обеспечат бесперебойную обработку контейнерных грузов».

    «С того момента как «Балткран» начала производить контейнерные краны в 1995 году, у нас всегда было много повторных заказов. Многие наши старые заказчики продолжают поддерживать партнерские отношения с «Балткраном», а новые заказчики размещают повторные заказы, что является подтверждением их доверия», – сказал Олег Ермолаев, президент компании «Балткран».

    Широкопролетный кран на пневмоходу RTG имеет пролет 9+1 и высоту штабелирования 6+1, грузоподъемность 45 тонн, 16-колесное исполнение. Кран будет работать в зонах формирования штабелей.

    Кран на рельсовом ходу RMG с длиной моста более 55 метров и высотой штабелирования 5+1, грузоподъемность 45 тонн, будет осуществлять погрузку и выгрузку контейнеров на железнодорожный транспорт.

    Балткран поставит Pacific Logistic краны RTG и RMG


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