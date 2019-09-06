17 миллионов за потерю крана

«Ингосстрах» выплатил владельцам судна «Марк Любовский» возмещение в размере более 17 млн рублей в связи с обрывом и падением за борт грузового крана. Судно застраховано в «Ингосстрахе» по полису каско с ответственностью за полную гибель или повреждения.

4 марта прошлого года при работе судна на промысле в Норвежском море из-за технической неисправности верхняя часть кормового крана левого борта сорвалась со своего крепления, рассказали SeaNews в «Ингосстрахе».

Промысел судна был продолжен с использованием правого кормового крана, а после судно направилось в норвежский порт Хаммерфест для выгрузки, осмотра повреждений и ремонта судна, включавшего в себя замену поврежденного кормового крана левого борта на новый.