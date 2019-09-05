Железнодорожные контейнеры

Перевозки контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения по итогам января-августа этого года составили 3,2 млн TEU. Это на 13,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 8,6% до 1,34 млн TEU. Экспортные перевозки выросли на 13,5% до 836,4 тыс. TEU, импортные – на 26,1% до 696 тыс. TEU и транзитные – на 11,1% до 314 тыс. TEU.

По данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам 8 месяцев 2019 года перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 2,17 млн TEU, что на 13,9% больше аналогичного показателя прошлого года.

В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 11,7% до 359 тыс. TEU, лесных грузов – на 41,4% до 342 тыс. TEU, промышленных товаров – на 11,1% до 196 тыс. TEU.

Перевозки метизов в контейнерах выросли на 8,8% до 184,1 тыс. TEU, автомобилей – на 13,2% до 157,3 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 6,9% до 147 тыс. TEU.

Объем перевозки черных металлов увеличился на 14% до 90,6 тыс. TEU, цветных металлов – на 4,9% до 75,5 тыс. TEU, остальных и сборных – на 23,6% до 70,5 тыс. TEU, строительных грузов – на 13,2% до 74,8 тыс. TEU.

По итогам 8 месяцев этого года увеличились перевозки нефтяных грузов – на 10,1%, до 57,7 тыс. TEU.

Снижение произошло только в перевозках бумаги – на 1,3% до 204,3 тыс. TEU и химических и минеральных удобрений – на 8,4% до 27 тыс. TEU.

В августе этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 385,7 тыс. TEU, что на 23,5% больше, чем в августе 2018 года (-9,1% к июлю 2019 года).