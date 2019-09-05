«Восточный» запустил Третью очередь угольного комплекса

В АО «Восточный Порт» состоялся запуск Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Первой с Третьей очереди осуществлена погрузка высококачественного угля АО «УК «Кузбассразрезуголь» для крупнейшей металлургической компании Индии – JSW Steel Ltd, сообщает пресс-служба «Восточного порта».

Третья очередь специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» – это крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб., успешно реализованный без государственного финансирования. Этот инвестиционный проект обеспечил удвоение мощностей АО «Восточный Порт» с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн.

«Сегодня произошло знаковое событие, которое выводит российскую портовую отрасль на новый уровень. Произведен запуск всей системы высокотехнологичного специализированного комплекса закрытой технологии перевалки угля – Третья очередь АО «Восточный Порт». Проект удвоит мощности крупнейшего угольного терминала страны с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн в год, обеспечит системное развитие лидера стивидорной отрасли России и конкурентоспособность российских производителей угля на мировом рынке», – отметила член правления АО «Восточный Порт» Ирина Ольховская.