Реорганизация в Hapag-Lloyd

Hapag-Lloyd принял решение разделить свой регион Европа на северную и южную части.

По информации компании, в новый регион Южная Европа, штаб-квартира которого будет находиться в итальянском портовом городе Генуе, войдут Италия, Испания, Португалия, Турция, Египет и подразделение, которая управляет 15 агентскими компаниями в Средиземноморское регионе.

Новым главой и старшим управляющим директором по Южной Европе станет Хуан Пабло Ричардс, который ранее курировал бизнес линии в Бразилии.

Регион Северная Европа под руководством старшего управляющего директора Майкла Прадела будет ориентирован на клиентов Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, странах Бенилюкса, Центральной Европы и Скандинавии.