Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Реорганизация в Hapag-Lloyd
05.09.2019

Реорганизация в Hapag-Lloyd

    • Hapag-Lloyd принял решение разделить свой регион Европа на северную и южную части.

    По информации компании, в новый регион Южная Европа, штаб-квартира которого будет находиться в итальянском портовом городе Генуе, войдут Италия, Испания, Португалия, Турция, Египет и подразделение, которая управляет 15 агентскими компаниями в Средиземноморское регионе. 

    Новым главой и старшим управляющим директором по Южной Европе станет Хуан Пабло Ричардс, который ранее курировал бизнес линии в Бразилии.

    Регион Северная Европа под руководством старшего управляющего директора Майкла Прадела будет ориентирован на клиентов  Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, странах Бенилюкса, Центральной Европы и Скандинавии.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.08.2019
    15 тыс. долларов за неправильное декларирование
    Опасных грузов
    Hapag-LloydКонтейнерные перевозкиОпасные грузы
    0
    26.07.2019
    Совместный сервис FESCO и «РЖД Логистики» из Кореи в Европу
    FESCO совместно с АО «РЖД Логистика»в рамках развития сервиса ускоренной доставки транзитных грузов Trans-Siberian LandBridge расширяют его географию […]
    FESCO ЕвропаКонтейнерный поездРЖД Логистика
    0
    28.01.2019
    Hapag-Lloyd объявил General Average
    В связи с пожаром на «Yantian Express»
    Hapag-LloydПожарПроисшествияУбыток
    0
    13.02.2019
    Новый сервис Chiquita
    Контейнерный
    АфрикаБананыЕвропаконтейнерный сервис
    0
    26.04.2019
    Главы таможенных служб в Петербурге
    Конференция для Европейского региона ВТамО
    ЕвропаКонференцияСЗТУТаможенные процедуры
    0
    26.02.2019
    TEU и евро Hapag-Lloyd
    Hapag-Lloyd опубликовал основные операционные и финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год. По итогам квартала объем […]
    [:ru]Контейнерные перевозки[:en]Container Shipping[:]2018Hapag-LloydФинансы
    0
    20.05.2019
    1 млн TEU через Казахстан
    АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) намерено увеличить ежегодный объем контейнерных перевозок компании через […]
    ЕвропаКазахстанКитайКонтейнерные перевозки
    0
    30.05.2019
    Торговые войны. Игры Трампа, или
    Россия – остров стабильности?
    ЕвропаМакроэкономикаРоссияСША
    0
    07.05.2019
    Новые сервисы OOCL
    OOCL объявил о запуске новых сервисов на трейде Ближний Восток/Индийский субконтинент – Северная Европа. Сервисы IP1 и IP2 […]
    OOCLБлижний ВостокЕвропаСервис
    0
    01.07.2019
    HMM вступит в THE Alliance
    Hyundai Merchant Marine (HMM) вступит в THE Alliance, куда входят Hapag-Lloyd, Ocean Network Express и Yang Ming, и […]
    Hapag-LloydHMMONEYang Ming
    0
    14.05.2019
    Global Ports объединяет менеджмент ПКТ и ПЛП
    Global Ports Investments сообщил об объединении управленческих команд «Петролеспорта» и «Первого контейнерного терминала». Решение, пояснили в группе, принято […]
    Global PortsНазначенияПервый контейнерный терминалПетролеспорт
    0
    19.06.2019
    Изменение на черноморском сервисе Hapag-Lloyd
    Hapag-Lloyd внес изменения в ротацию своего черноморского экспресс-сервиса Black Sea Mediterranean Express (BMX). Как сообщили SeaNews в компании, […]
    Hapag-Lloydконтейнерный сервис
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.09.2019 Железнодорожные контейнеры
    05.09.2019 Реорганизация в Hapag-Lloyd
    04.09.2019 РЖД и Global Ports подписали соглашение о сотрудничестве
    03.09.2019 ONE покупает рефконтейнеры
    03.09.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    03.09.2019 Глобальный терминальный рейтинг
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД