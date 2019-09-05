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Принято инвестиционное решение по «Арктик СПГ 2»
05.09.2019

Принято инвестиционное решение по «Арктик СПГ 2»

    • Сегодня в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке ПАО «Новатэк» объявило о том, что принято окончательное инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ 2».

    Как отмечают в компании, одним из условий участия в проекте, который предусматривает разработку Утреннего месторождения и строительство завода по сжижению природного газа на полуострове Гыдан, является приобретение сжиженного с «Арктик СПГ 2» всеми участниками на долгосрочной основе в объемах, пропорциональных долям владения. 

    Напомним, в июле текущего года «Новатэк» официально закрыл сделки по продаже долей участия в проекте «Арктик СПГ 2» китайским и японским партнерам. 

    Окончательный пул участников проекта «Арктик СПГ 2» включает «Новатэк» (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG (10%).

    По информации «Новатэк», «Арктик СПГ 2» использует инновационную концепцию строительства на основаниях гравитационного типа (ОГТ) и предусматривает обширную локализацию производства оборудования и материалов в России. Изготовление ОГТ, сборка и установка технологических модулей будет осуществляться в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк-Мурманск» вблизи поселка Белокаменка Мурманской области.

    EPC-подрядчиком, ответственным за проектирование и строительство СПГ-завода, является консорциум компаний TechnipFMC, Saipem и российского НИПИгаза. Проектирование и изготовление ОГТ ведется российской компанией «Сарен», совместным предприятием RHI Russia и Saipem. В настоящее время законтрактовано более 90% оборудования длительного срока изготовления (включая криогенные теплообменники, газовые турбины, компрессоры линий по сжижению), начато бурение эксплуатационных скважин, строительство дорог и инфраструктуры добычи на месторождении.

    «Сегодня мы сделали еще один шаг к нашей цели стать одним из крупнейших мировых производителей СПГ, приняв инвестиционное решение по нашему второму масштабному проекту, «Арктик СПГ 2», – сказал председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. – Уверены, что накопленный опыт строительства, современные технологии, отработанные логистические решения и партнерство с ведущими международными компаниями обеспечат эффективную реализацию нашего нового СПГ-проекта. Долгосрочная стратегия развития Компании предусматривает разработку нашей обширной высококачественной ресурсной базы на полуостровах Ямал и Гыдан и достижение максимальной конкурентоспособности на рынках СПГ».

    «Арктик СПГ 2» — второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа после «Ямала СПГ». Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Завод будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, запуск остальных линий намечен на 2024 и 2025 годы.

    По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 138 млрд куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на экспорт СПГ.


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