Поезда на водородных топливных элементах

Сахалинская область может стать пилотным полигоном для организации пассажирского движения с применением поездов на водородных топливных элементах. Соответствующее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах было подписано 4 сентября во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба «Росатома».

Подписи под соглашением поставили генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

АО «Трансмашхолдинг» планирует организовать производство поездов на водородных топливных элементах. Госкорпорации «Росатом» в проекте отведена роль потенциального поставщика водорода, обусловленная компетенциями в области производства этого газа с использованием мощностей российских АЭС. Кроме того, имеющийся технологический задел у научно-производственных организаций атомной отрасли позволяет рассматривать «Росатом» как возможного поставщика топливных элементов и другого ключевого оборудования проекта. ОАО «РЖД» оценивает этот проект как важное перспективное направление повышения экологической безопасности и эффективности железнодорожного транспорта.

«Переход к применению на железных дорогах поездов на водородных топливных элементах предусматривает создание систем обеспечения их эксплуатации, включающих производство водорода и топливных элементов, транспортировку, хранение и заправку водородом. Проект планируется осуществлять поэтапно, начав с технико-экономического обоснования решений в рамках всего жизненного цикла проекта, проведения комплексных испытаний, подтверждения соответствия требованиям безопасности. В рамках проекта предусматривается создание центра компетенций с целью развития и последующего распространения отработанных в Сахалинской области организационных и технологических решений на другие не электрифицированные железные дороги, прежде всего на Дальнем Востоке», – говорится в сообщении «Росатома».