Грузооборот Сайменского канала

По итогам 8 месяцев 2019 года через Сайменский канал перевезли порядка 529 тыс. тонн различных грузов, что на 20,1% меньше аналогичного показателя 2018 года.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, с января по август текущего года по каналу прошло 515 грузовых судна. Это на 15,9% меньше показателя января-августа прошлого года. В том числе судов под флагом России прошло 294 единиц (-9,8% к 8 мес. 2018г.) – 57,1% от суммарного количества иностранных судов, прошедших через Сайменский канал за отчетный период.

Отметим, что в направлении Финляндии в основном перевозились лес, топливо (уголь), минерально-строительные грузы.

Обратно по каналу шли, прежде всего, пиломатериалы, бумага, целлюлоза, удобрения.

Напомним, в конце августа в Лаппеенранте прошли встречи Уполномоченных РФ и Финляндии по Сайменскому каналу и сопредседателей Рабочей группы по транспорту Межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе заседаний обсуждались вопросы, связанные с реализацией Договора аренды Сайменского канала, а также рассматривался финский проект развития Сайменского канала.