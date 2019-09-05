Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Сайменского канала
05.09.2019

Грузооборот Сайменского канала

    • По итогам 8 месяцев 2019 года через Сайменский канал перевезли порядка 529 тыс. тонн различных грузов, что на 20,1% меньше аналогичного показателя 2018 года. 

    По данным агентства транспорта и связи Финляндии, с января по август текущего года по каналу прошло 515 грузовых судна. Это на 15,9% меньше показателя января-августа прошлого года. В том числе судов под флагом России прошло 294 единиц (-9,8% к 8 мес. 2018г.) – 57,1% от суммарного количества иностранных судов, прошедших через Сайменский канал за отчетный период.  

    Отметим, что в направлении Финляндии в основном перевозились лес, топливо (уголь), минерально-строительные грузы.
    Обратно по каналу шли, прежде всего, пиломатериалы, бумага, целлюлоза, удобрения.

    Напомним, в конце августа в Лаппеенранте прошли встречи Уполномоченных РФ и Финляндии по Сайменскому каналу и сопредседателей Рабочей группы по транспорту Межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе заседаний обсуждались вопросы, связанные с реализацией Договора аренды Сайменского канала, а также рассматривался финский проект развития Сайменского канала.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.05.2019
    Импорт и экспорт Китая
    По данным министерства коммерции КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 3 месяцев этого года составил более 1,027 трлн […]
    2019Внешняя торговляКитай
    0
    30.01.2019
    «Невиданный рост во всех сегментах»
    Грузооборот порта Антверпен составил по итогам 2018 года 235,2 млн тонн, на 5,2% больше, чем в 2017 году. […]
    2018АнтверпенГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    06.06.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за 5 месяцев 2019 года увеличилась на 3,2%, составив […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    25.04.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Февраль 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    24.01.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 4 2019
    На рынок Азовского моря вышло слишком много свободных судов – как на спотовых, так и на срочных позициях.  […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    09.08.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 31, 2019
    На 31 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    21.08.2019
    Контейнерооборот портов Туниса
    Итоги 1 полугодия
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотТунис
    0
    27.05.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2019
    На прошлой неделе наблюдалось увеличение спотовых ставок на трейде Азия – Европа. Также выросли ставки на Персидский залив […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    18.03.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    Экспорт минеральных азотных удобрений за январь 2019 года составил 996,9 тыс. тонн. Это выше уровня января прошлого года […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    17.05.2019
    Доходы и расходы Hutchison Port Holdings
    Hutchison Port Holdings Trust, второй в мире терминальный оператор по объемам перевалки контейнеров, опубликовал финансовые показатели за первый […]
    2019HutchisonФинансы
    0
    09.08.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 31, 2019
    На 31 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    03.06.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2019
    На 23 неделе года цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах. Так, в Роттердаме, по состоянию […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.09.2019 Железнодорожные контейнеры
    05.09.2019 Реорганизация в Hapag-Lloyd
    04.09.2019 РЖД и Global Ports подписали соглашение о сотрудничестве
    03.09.2019 ONE покупает рефконтейнеры
    03.09.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    03.09.2019 Глобальный терминальный рейтинг
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД