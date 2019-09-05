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Дорожная карта по СПГ-бункеровке
05.09.2019

Дорожная карта по СПГ-бункеровке

    • «Объединенная судостроительная корпорация», «Газпром нефть» и «Газпром газомоторное топливо» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве в сфере развития СПГ-флота и соответствующей инфраструктуры.

    Соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали глава ОСК Алексей Рахманов, исполняющий обязанности генерального директора «Газпромнефть Марин Бункер» Алексей Медведев и генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелёхин.

    Компании договорились о научно-техническом сотрудничестве, направленном на развитие производственных мощностей для создания и строительства судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ) и СПГ-инфраструктуры. Участники соглашения также планируют взаимодействовать с судоходными компаниями – потенциальными заказчиками судов, работающих на СПГ-топливе, сообщает пресс-служба ОСК.

    Еще одно направление сотрудничества – совместное участие в создании и совершенствовании нормативно-правовой базы для использования СПГ в качестве топлива на территории России. Ранее в 2018 году «Газпромнефть Марин Бункер» уже инициировала внедрение в практику российского судоходства международного стандарта по бункеровке СПГ-топливом.

    В рамках достигнутых договоренностей планируется реализация дорожной карты, предусматривающей совместную работу по развитию рынка бункеровки судов сжиженным природным газом. ОСК проанализирует существующие технические возможности по разработке, созданию и сертификации СПГ-судов. Специалисты «Газпромнефть Марин Бункер» проведут комплексный анализ проектов создания инфраструктуры бункеровки сжиженным природным газом по схеме «судно-судно» и «берег-судно». «Газпром газомоторное топливо» рассмотрит возможность оказания услуг, связанных с транспортировкой СПГ автотранспортом, хранением и бункеровкой с причальной стенки с использованием криогенных передвижных автомобильных газовых заправщиков (схема «автоцистерна-судно»).

    «Для судовладельцев сегодня повсюду в мире наиболее важными являются три фактора: экономичность, безопасность и экологичность. Высокотехнологичные суда, работающие на СПГ становятся все более востребованы. Со своей стороны, мы в ОСК готовы их строить – речь идет, например, о танкерах и ледоколах. Все необходимые для этого компетенции у корпорации имеются», – рассказал А.Рахманов.

    «Доля судов, работающих на сжиженном природном газе, увеличивается с каждым годом благодаря экономической эффективности и экологическим характеристикам этого вида топлива. Сотрудничество «Газпром нефти» с ведущими российскими судостроителями и производителями газомоторного топлива будет способствовать развитию нового рынка с одной стороны за счет формирования отечественного СПГ-флота, с другой – благодаря созданию в стране современной высокотехнологичной морской и береговой бункеровочной инфраструктуры», – отметил А.Медведев.

    «Газпром нефть» продолжает активное развитие продуктовой корзины судовых топлив за счет наращивания объемов реализации нефтепродуктов высокого экологического класса, одним из которых в среднесрочной перспективе станет сжиженный природный газ. В рамках развития нового для России сегмента СПГ-бункеровки компания реализует проект разработки уникального для отечественной судоходной отрасли СПГ-бункеровщика.


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