Дочка Росатома подписалась с Sinokor

4 сентября в ходе Восточного экономического форума «Русатом Карго» (дочерняя компания Госкорпорации «Росатом»), научно-исследовательский институт морской техники Кореи KOMERI и южнокорейская судоходная компания Sinokor Merchant Marine подписали многостороннее соглашение о сотрудничестве в области развития Северного морского транзитного коридора (СМТК).

Подписи под документом поставили генеральный директор «Русатом Карго» А.Н. Неклюдов, президент научно-исследовательского института морской техники Кореи KOMERI Конг Гил Ёнг и исполнительный директор корейской логистическое компании Sinokor Лим Сам Сеоб, сообщает пресс-служба «Русатом Карго».

В рамках заключенного соглашения стороны планируют проводить обмен информацией и знаниями для определения потенциальных направлений сотрудничества в области модернизации и проектирования портов на маршруте СМТК, развития морских и фидерных перевозок на маршруте Азия – Европа, повышения энергетической эффективности портовых мощностей и внедрения цифровых технологий управления, что, по мнению сторон, будет способствовать развитию торговли между рынками двух стран.