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Дочка Росатома подписалась с Sinokor
05.09.2019

Дочка Росатома подписалась с Sinokor

    • 4 сентября в ходе Восточного экономического форума «Русатом Карго» (дочерняя компания Госкорпорации «Росатом»), научно-исследовательский институт морской техники Кореи KOMERI и южнокорейская судоходная компания Sinokor Merchant Marine подписали многостороннее соглашение о сотрудничестве в области развития Северного морского транзитного коридора (СМТК).

    Подписи под документом поставили генеральный директор «Русатом Карго» А.Н. Неклюдов, президент научно-исследовательского института морской техники Кореи KOMERI Конг Гил Ёнг и исполнительный директор корейской логистическое компании Sinokor Лим Сам Сеоб, сообщает пресс-служба «Русатом Карго».

    В рамках заключенного соглашения стороны планируют проводить обмен информацией и знаниями для определения потенциальных направлений сотрудничества в области модернизации и проектирования портов на маршруте СМТК, развития морских и фидерных перевозок на маршруте Азия – Европа, повышения энергетической эффективности портовых мощностей и внедрения цифровых технологий управления, что, по мнению сторон, будет способствовать развитию торговли между рынками двух стран.


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