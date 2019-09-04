Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Жд экспорт через порты
04.09.2019

Жд экспорт через порты

    • Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-август текущего года увеличилась на 2,2% и составила более 203 млн тонн.        

    По данным РЖД, на уголь приходится более половина объема (51%) от всего экспортного грузопотока РЖД. При этом за отчетный период отмечен рост погрузки угля на 8%%, в том числе в адрес портов Юга она выросла на 28,7% (до 9 млн тонн). Погрузка твердого топлива в порты Северо-Запада увеличилась на 7,7% (до 36,6 млн тонн), Дальнего Востока – на 5,5% (до 58 млн тонн).

    26,6% в структуре экспортного грузопотока приходилось на нефть, 7,2% – на черные металлы, 6,7% – на удобрения.

    За 8 месяцев этого года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 85,8 млн тонн (+2,6% к уровню 8 мес. 2018 года), в порты Юга – 49,1 млн тонн (-0,9%).

    Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 68 млн тонн, что на 4,1% больше показателя января-августа 2018 года.                    

    В августе этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 25,8 млн тонн. Это на 3,2% больше итогов предыдущего месяца.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.03.2019
    Грузооборот российских портов в январе 2019 вырос на 5,6%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в январе 2019 года вырос в сравнении […]
    2019JanuaryPortsThroughput
    0
    10.01.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 2 2019
    Праздники наконец-то закончились, и игроки постепенно возвращаются к привычному рабочему режиму.  В последнее время произошло несколько событий, которые […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    28.02.2019
    Импорт и экспорт сыра
    По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году в Россию было ввезено 266,8 тыс. тонн сыра и творога, […]
    2018ИмпортИтогиСтатистика таможни
    0
    14.02.2019
    Экспорт цветных металлов
    Алюминий потерял в объемах и в долларах
    2018Цветные металлыЭкспорт
    0
    15.07.2019
    Контейнерооборот российских портов в июне 2019 увеличился на 1,5%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в июне 2019 года увеличился в сравнении […]
    2019ИюньКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    23.01.2019
    Экспорт цветных металлов
    Объем российского экспорта необработанного алюминия за январь-ноябрь 2018 года снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным передом 2017 […]
    2018Цветные металлыЭкспорт
    0
    03.09.2019
    РЖД продлевает скидку
    На перевозку угля в Азово-Черноморские порты
    Азово-Черноморский бассейнРЖДскидкаУголь
    0
    22.01.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт из России водки, по данным ФТС, за январь-ноябрь 2018 года вырос как в физическом, так и в […]
    2018ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    30.04.2019
    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Март 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотМартПОРТСТАТ
    0
    29.04.2019
    Выручка и операционная прибыль выросли
    Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Выручка по группе увеличилась на 7,7% до 5,2 млрд […]
    2019Kuehne+NagelЛогистикаФинансы
    0
    14.03.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    10.01.2019
    APMT подал на разрешение на строительство
    В порту Поти
    APM TerminalsГрузияИнфраструктурный проектПорты
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    04.09.2019 РЖД и Global Ports подписали соглашение о сотрудничестве
    03.09.2019 ONE покупает рефконтейнеры
    03.09.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    03.09.2019 Глобальный терминальный рейтинг
    02.09.2019 Новый управляющий в COSCO Shipping Lines
    02.09.2019 Отмена рейсов на трейде Азия – Европа
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД