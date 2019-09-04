Жд экспорт через порты

Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-август текущего года увеличилась на 2,2% и составила более 203 млн тонн.

По данным РЖД, на уголь приходится более половина объема (51%) от всего экспортного грузопотока РЖД. При этом за отчетный период отмечен рост погрузки угля на 8%%, в том числе в адрес портов Юга она выросла на 28,7% (до 9 млн тонн). Погрузка твердого топлива в порты Северо-Запада увеличилась на 7,7% (до 36,6 млн тонн), Дальнего Востока – на 5,5% (до 58 млн тонн).

26,6% в структуре экспортного грузопотока приходилось на нефть, 7,2% – на черные металлы, 6,7% – на удобрения.

За 8 месяцев этого года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 85,8 млн тонн (+2,6% к уровню 8 мес. 2018 года), в порты Юга – 49,1 млн тонн (-0,9%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 68 млн тонн, что на 4,1% больше показателя января-августа 2018 года.

В августе этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 25,8 млн тонн. Это на 3,2% больше итогов предыдущего месяца.