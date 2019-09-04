Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ушел, чтобы вернуться
04.09.2019

Ушел, чтобы вернуться

    • Ушел, чтобы вернуться1 сентября из Петербурга ушел «Silver Spirit», самый роскошный лайнер итальянской круизной компании Silversea, сделавший свой последний судозаход в порт в нынешнюю навигацию.

    Судно способен разместить на борту до 648 пассажиров в 270 каютах. Количество обслуживающего персонала составляет 376 человек.

    Проводку лайнера в Петербург в течение всей навигации обеспечивали буксиры ООО «Балтийский флот». Как рассказали SeaNews в компании, «Silver Spirit» заходил в порт примерно раз в 10 дней.

    Ушел, чтобы вернутьсяШвартовался «Silver Spirit» у набережной Лейтенанта Шмидта. Учитывая размерения судна – 196 метров в длину и водоизмещение 36000 тонн – нужна была особая точность маневра, поскольку при развороте зазор между носом/кормой и причалами составлял всего несколько метров.

    Для проводки судна требовалось два буксира, работали с ним по очереди самые мощные буксиры «Балтийского флота» – «Лукман», «Торнадо» и «Тайфун».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.06.2019
    Новый рекорд Панамского канала
    Через новые шлюзы Панамского канала прошел самый большой круизный лайнер за всю историю канала. Как сообщается на официальной […]
    Круизное судоходствоПанамский каналРекорд
    0
    20.06.2019
    Круизный лайнер под парусом
    Конструкторское бюро Knud E. Hansen разработало проект круизного лайнера с жесткими парусами. Судно оборудовано традиционными двигателями и ветродвижительной […]
    Knud E. HansenКруизное судоходствоТехнологии
    0
    25.01.2019
    NYK продает долю
    В круизном бизнесе
    M&ANYKКруизное судоходствоСлияния и поглощения
    0
    22.02.2019
    Столкнулись два круизника MSC
    Видео
    MSCВидеоКруизное судоходствоПроисшествия
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    04.09.2019 РЖД и Global Ports подписали соглашение о сотрудничестве
    03.09.2019 ONE покупает рефконтейнеры
    03.09.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    03.09.2019 Глобальный терминальный рейтинг
    02.09.2019 Новый управляющий в COSCO Shipping Lines
    02.09.2019 Отмена рейсов на трейде Азия – Европа
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД