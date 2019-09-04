Ушел, чтобы вернуться

1 сентября из Петербурга ушел «Silver Spirit», самый роскошный лайнер итальянской круизной компании Silversea, сделавший свой последний судозаход в порт в нынешнюю навигацию.

Судно способен разместить на борту до 648 пассажиров в 270 каютах. Количество обслуживающего персонала составляет 376 человек.

Проводку лайнера в Петербург в течение всей навигации обеспечивали буксиры ООО «Балтийский флот». Как рассказали SeaNews в компании, «Silver Spirit» заходил в порт примерно раз в 10 дней.

Швартовался «Silver Spirit» у набережной Лейтенанта Шмидта. Учитывая размерения судна – 196 метров в длину и водоизмещение 36000 тонн – нужна была особая точность маневра, поскольку при развороте зазор между носом/кормой и причалами составлял всего несколько метров.

Для проводки судна требовалось два буксира, работали с ним по очереди самые мощные буксиры «Балтийского флота» – «Лукман», «Торнадо» и «Тайфун».