Самый большой контейнеровоз в Роттердаме

Самый большой в мире контейнеровоз «MSC Gülsün» 3 сентября прибыл в Роттердам. По информации Администрации порта Роттердам, судно ошвартовалось у причала терминала APMT 2.

Длина контейнеровоза – 400 м, ширина – 62 м, вместимость – 23 тыс. 756 TEU, это первый контейнеровоз, ширина которого позволяет грузить контейнеры в 24 ряда. «MSC Gülsün» побил рекорд контейнеровоза «OOCL Hong Kong», введенного в эксплуатацию два года назад: его вместимость составляет 21 тыс. 413 TEU.

В порт Роттердам «MSC Gülsün» прибыл из Гданьска. 5 сентября контейнеровоз отправится в Малайзию – в порт Танджунг-Пелепас.

Видео: Администрация порта Роттердам