Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Самый большой контейнеровоз в порту Роттердам
04.09.2019

Самый большой контейнеровоз в Роттердаме

    • Самый большой в мире контейнеровоз «MSC Gülsün» 3 сентября прибыл в Роттердам. По информации Администрации порта Роттердам, судно ошвартовалось у причала терминала APMT 2.

    Длина контейнеровоза – 400 м, ширина – 62 м, вместимость – 23 тыс. 756 TEU, это первый контейнеровоз, ширина которого позволяет грузить контейнеры в 24 ряда. «MSC Gülsün» побил рекорд контейнеровоза «OOCL Hong Kong», введенного в эксплуатацию два года назад: его вместимость составляет 21 тыс. 413 TEU.

    В порт Роттердам «MSC Gülsün» прибыл из Гданьска. 5 сентября контейнеровоз отправится в Малайзию – в порт Танджунг-Пелепас.

    Видео: Администрация порта Роттердам


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.06.2019
    Молодежная регата Makarov Sailing Cup 2019
    25 мая на территории форта «Константин» в Кронштадте прошла молодежная парусная регата Makarov Sailing Cup 2019, организованная компанией […]
    MSCМакаровкаРегатаЯхты
    0
    21.05.2019
    Самый большой подъемный мост в мире
    Администрация порта Гамбург разместила видео со строительства нового железнодорожного моста Kattwyk в Гамбурге. Это самый большой подъемный мост […]
    ВидеоГамбургМостыСтроительство
    0
    28.05.2019
    Инновационное судно для ветроэнергетики
    Ulstein показал ролик о своем новом самоподъемном heavy lift крановом судне для установки морских ветрогенераторов – J102. Судно […]
    HeavyliftUlsteinВидеоТехнологии
    0
    16.08.2019
    Evergreen созрел на 23-тысячники
    Правление Evergreen одобрило планы пополнить флот линии 11 контейнеровозами вместимостью 23 тыс. TEU. По данным Splash24/7, пять судов […]
    EvergreenКонтейнерные перевозкиМегаконтейнеровозНовострой
    0
    15.03.2019
    Что такое T-Pod
    DB Schenker тестирует беспилотный электрический грузовик
    DB Schenker АвтотранспортБеспилотникВидео
    0
    23.05.2019
    О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    Правительство РФ определило размер и порядок взимания инвестиционного портового сбора. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано […]
    ИнвестицииПортПортовые сборыПравительство
    0
    12.03.2019
    Контейнеры сдуло с причала
    Сильным ветром в порту Антверпен разметало штабель контейнеров, а один 40-футовик даже сдуло с причала в воду. Инцидент […]
    АнтверпенВидеоПортыШторм
    1
    10.07.2019
    ONE принял замыкающего
    Ocean Network Express (ONE) принял в эксплуатацию контейнеровоз вместимостью 14 тыс. TEU. Судно, построенное на японской верфи Kure, […]
    ONEМегаконтейнеровозНовостройСерия судов
    0
    23.05.2019
    Автономный и на электрическом ходу
    DB Schenker опубликовал видео первого беспилотного грузовика T-Pod полностью на электрическом ходу. Инновационное транспортное средство вывели на трассу […]
    DB Schenker АвтотранспортБеспилотникВидео
    0
    27.06.2019
    Самый легкий груз самого большого строительного судна
    На первом видео – запись, как многоцелевое heavylift судно Allseas «Pioneering Spirit» снимает верхнее строение жилого блока с […]
    Pioneering SpiritВидеоНефтяная платформаСеверное море
    0
    25.01.2019
    Ливии нужен контейнерный порт
    В Суса
    ЛивияПортСтроительство
    0
    01.04.2019
    Ро-ро доставка кранов
    Liebherr опубликовал видео погрузки, доставки и выгрузки трех мобильных портовых кранов LHM 420 из Ростока в Алжир и […]
    LiebherrВидеоКраны
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    04.09.2019 РЖД и Global Ports подписали соглашение о сотрудничестве
    03.09.2019 ONE покупает рефконтейнеры
    03.09.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    03.09.2019 Глобальный терминальный рейтинг
    02.09.2019 Новый управляющий в COSCO Shipping Lines
    02.09.2019 Отмена рейсов на трейде Азия – Европа
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД