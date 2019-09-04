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Samsung спроектирует газовозы для «Арктик СПГ-2»
04.09.2019

Samsung спроектирует газовозы для «Арктик СПГ-2»

    • Судостроительный комплекс «Звезда» и компания Samsung Heavy Industries (SHI) в рамках V Восточного экономического форума подписали контракт на проектирование судов-газовозов для проекта «Арктик СПГ-2», сообщает пресс-служба «Роснефти».

    В соответствии с подписанным документом SHI станет технологическим партнером проекта и передаст ССК «Звезда» техническую спецификацию, а также права на проектную документацию проекта судов. Корейская компания также окажет содействие в разработке рабочей конструкторской документации АО «ЦКБ «Лазурит».

    Построенные ССК «Звезда» арктические газовозы будут отвечать всем требованиям законодательства РФ, что позволяет признать суда российскими.

    В 2018 году ПАО «Новатэк» подтвердил резервирование производственных мощностей ССК «Звезда» на всю серию судов-газовозов для проекта «Арктик СПГ-2». В апреле 2019 года «Звезда» и ПАО «Совкомфлот» заключили контракт на строительство пилотного судна-газовоза для проекта «Арктик СПГ-2».

    Строительство судна такого типа впервые в истории будет осуществлено на российской судоверфи. Следует отметить, что в СССР аналогичные суда не производились и, на протяжении долгих лет, заказывались за рубежом. Конструкция судна позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1 м. Мощность силовой установки газовоза составляет 45 МВт, что сопоставимо с мощностью атомного ледокола.

    Кроме того, в ходе ВЭФ-2019 ССК «Звезда» и Samsung Heavy Industries объявили о создании совместного предприятия для строительства челночных танкеров создали совместное предприятия по управлению проектами строительства на ССК «Звезда» челночных танкеров дедвейтом от 42 до 120 тыс. тонн.


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