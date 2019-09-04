РЖД и Global Ports подписали соглашение о сотрудничестве

4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума ОАО «РЖД» и ООО «Управляющая компания Глобал Портс» заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило и генеральный директор ООО «УК Глобал Портс» Владимир Бычков.

Целью соглашения, сообщают стороны в совместном заявлении, является долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество по разработке оптимальных транспортных решений на стыке «порт – железная дорога» с использованием современных и инновационных технологий и практик.

Усилия сторон будет направлены на увеличение объемов железнодорожных контейнерных перевозок с перевалкой в портах и «сухих портах».

Документ предусматривает, в частности, разработку системы привлечения транзитных контейнеров с использованием железнодорожного транспорта и портов на Дальнем Востоке и Северо-Западе России через Транссибирский маршрут.

Для увеличения пропускных способностей инфраструктуры и сокращения времени доставки грузов планируются совместные мероприятия по оптимизации работы припортовых станций, внедрению технологий «электронной перевозки» и «смарт-контракта».

«ОАО «РЖД» – это один из важнейших партнеров терминалов Global Ports, расположенных на Балтике и Дальнем Востоке России, – подчеркнул В.Бычков. – Основной задачей нашей совместной работы является обеспечение эффективности перевозок, и документ, подписанный во Владивостоке, создает все условия для развития сотрудничества при решении вопросов взаимодействия «порт-железная дорога». Координация работы и создание совместных логистических решений буду способствовать повышению скорости и качества обработки контейнерных грузов, привлечению дополнительных грузопотоков, в том числе транзитных».