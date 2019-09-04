Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
РЖД и Global Ports подписали соглашение о сотрудничестве
04.09.2019

РЖД и Global Ports подписали соглашение о сотрудничестве

    • 4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума ОАО «РЖД» и ООО «Управляющая компания Глобал Портс» заключили соглашение о сотрудничестве.

    Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило и генеральный директор ООО «УК Глобал Портс» Владимир Бычков.

    Целью соглашения, сообщают стороны в совместном заявлении, является долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество по разработке оптимальных транспортных решений на стыке «порт – железная дорога» с использованием современных и инновационных технологий и практик.

    Усилия сторон будет направлены на увеличение объемов железнодорожных контейнерных перевозок с перевалкой в портах и «сухих портах».

    Документ предусматривает, в частности, разработку системы привлечения транзитных контейнеров с использованием железнодорожного транспорта и портов на Дальнем Востоке и Северо-Западе России через Транссибирский маршрут.

    Для увеличения пропускных способностей инфраструктуры и сокращения времени доставки грузов планируются совместные мероприятия по оптимизации работы припортовых станций, внедрению технологий «электронной перевозки» и «смарт-контракта».

    «ОАО «РЖД» – это один из важнейших партнеров терминалов Global Ports, расположенных на Балтике и Дальнем Востоке России, – подчеркнул В.Бычков. – Основной задачей нашей совместной работы является обеспечение эффективности перевозок, и документ, подписанный во Владивостоке, создает все условия для развития сотрудничества при решении вопросов взаимодействия «порт-железная дорога». Координация работы и создание совместных логистических решений буду способствовать повышению скорости и качества обработки контейнерных грузов, привлечению дополнительных грузопотоков, в том числе транзитных».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2019
    Zim расширяет сотрудничество с 2M
    Zim и альянс 2M заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на двух дополнительных трейдах: Азия – Средиземноморье и Азия […]
    2MMaerskMSCZim
    0
    04.09.2019
    «Агроэкспрессы» в Китай
    Запустит «РЖД Логистика» совместно с партнерами
    АгропромЖелезная дорогаКитайКонтейнерный поезд
    0
    22.08.2019
    Новый управляющий в ВСК
    Со 2 сентября должность управляющего директора «Восточной стивидорной компании» займет Алексей Павленко. Нынешний руководитель ВСК, Александр Дудко, покидает […]
    Global PortsВосточная стивидорная компанияНазначенияТоп-менеджмент
    0
    04.09.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-август текущего года увеличилась на 2,2% и составила […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    07.06.2019
    Арктическое СП «Новатэка», «Совкомфлота», COSCO и Фонда Шелкового Пути
    Для создания флота арктических СПГ-газовозов под проекты «Новатэка»
    COSCOМартНОВАТЭКСовкомфлот
    0
    26.03.2019
    CMA CGM заказал десять 15-тысячников
    Соглашение с CSSC подписано в присутствии глав Франции и Китая
    CMA CGMКитайКонтейнерНовострой
    0
    01.03.2019
    Первый «зерновой экспресс»
    Запустили РЖД с Алтая
    ЗерноРЖДСанкт-ПетербургСервис
    0
    01.02.2019
    Грузы РЖД
    Январь 2019
    2019ПогрузкаРЖД
    0
    21.03.2019
    Финансы РЖД по РСБУ
    Прибыль от грузовых перевозок и пассажирских в дальнем следовании выросла. Убытки от пригородных и инфраструктуры – тоже.
    2018Ж/д перевозкиЖелезная дорогаРЖД
    0
    14.01.2019
    Жд экспорт через порты
    Итоги 2018 года
    2018РЖДЭкспорт
    0
    16.04.2019
    «Логбокс» подписался с РЖД
    Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» и логистический оператор ООО «Логбокс», входящий в группу компаний Freight […]
    Freight VillageКонтейнерные перевозкиРЖДСоглашение
    0
    11.07.2019
    Локализация оборудования для СПГ-проектов
    ПАО «Новатэк» и машиностроительный дивизион ГК «Росатом», АО «Атомэнергомаш» подписали соглашение о развитии стратегического партнерства и локализации критически […]
    АтомэнергомашНОВАТЭКОборудованиеРосатом
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    04.09.2019 РЖД и Global Ports подписали соглашение о сотрудничестве
    03.09.2019 ONE покупает рефконтейнеры
    03.09.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    03.09.2019 Глобальный терминальный рейтинг
    02.09.2019 Новый управляющий в COSCO Shipping Lines
    02.09.2019 Отмена рейсов на трейде Азия – Европа
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД