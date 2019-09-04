«Новатэк» и «Совкомфлот» создают совместное предприятие

Сегодня в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке ПАО «Новатэк» и ПАО «Совкомфлот» подписали Основные условия соглашения о создании совместного предприятия.

Соглашение закрепляет намерение сторон по созданию эффективного участника рынка морских перевозок, с потенциальным привлечением новых партнеров в совместное предприятие. Основными задачами совместного предприятия станут организация строительства и эксплуатации судов-газовозов арктического класса в соответствии с наилучшими стандартами морской отрасли для оптимального обеспечения транспортировки продукции будущих проектов «Новатэка» в Арктической зоне Российской Федерации, включая проект «Арктик СПГ 2», сообщает пресс-служба «Новатэка».

«Эффективное развитие Северного морского пути как надежного круглогодичного маршрута требует консолидации опыта ледовой навигации, применения новых технологических решений, внедрения лучших мировых стандартов безопасности мореплавания и подготовки кадров, – отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. – Оптимальная модель морской транспортировки СПГ из российского арктического региона по СМП на основные мировые рынки, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона, поддержит успешную реализацию арктических СПГ-проектов «Новатэка» и позволит выполнить поставленную президентом РФ задачу по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн в 2024 году».