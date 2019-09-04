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FESCO будет возить СПГ в танк-контейнерах
04.09.2019

FESCO будет возить СПГ в танк-контейнерах

    • FESCO и китайские логистические компании Best Ship Energy Management и Zhe Jiang Rui Neng Ocean Shipping договорились развивать интермодальные перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в танк-контейнерах с Дальнего Востока России в Китай. Соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях стороны подписали в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Как рассказали SeaNews в FESCO, компания разработает логистические схемы поставки СПГ в танк-контейнерах с российского Дальнего Востока в Китай. Для перевозки в северные провинции Китая будут задействованы регулярные сухопутные маршруты, а в центральные и южные – морскими сервисами. FESCO также готова предоставить для перевозок свой подвижной состав и транспортный флот. Китайские компании со своей стороны обеспечат парк танк-контейнеров, а также займутся сбытом СПГ на территории Китая.

    В перспективе стороны рассматривают возможность расширения географии совместных перевозок СПГ и на другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).


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