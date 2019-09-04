FESCO будет возить СПГ в танк-контейнерах

FESCO и китайские логистические компании Best Ship Energy Management и Zhe Jiang Rui Neng Ocean Shipping договорились развивать интермодальные перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в танк-контейнерах с Дальнего Востока России в Китай. Соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях стороны подписали в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как рассказали SeaNews в FESCO, компания разработает логистические схемы поставки СПГ в танк-контейнерах с российского Дальнего Востока в Китай. Для перевозки в северные провинции Китая будут задействованы регулярные сухопутные маршруты, а в центральные и южные – морскими сервисами. FESCO также готова предоставить для перевозок свой подвижной состав и транспортный флот. Китайские компании со своей стороны обеспечат парк танк-контейнеров, а также займутся сбытом СПГ на территории Китая.

В перспективе стороны рассматривают возможность расширения географии совместных перевозок СПГ и на другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).