«Агроэкспрессы» в Китай

АО «РЖД Логистика», АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), АО «Славтранс-Сервис» и ООО «ФВК Север» подписали соглашения о сотрудничестве, направленные на развитие агроэкспорта из России в Китай.

Стороны договорились о совместной работе по развитию экспорта продукции российского агропромышленного комплекса в Китай с помощью ускоренных рефрижераторных контейнерных поездов («Агроэкспрессов»), а также проработали основные маршруты доставки из крупных терминально-складских комплексов – со станций Селятино (Московская область) и Ворсино (Калужская область) до города Чэнду (провинция Сычуань). При этом компании условились, что перечень маршрутов не является исключительным и может быть изменен и дополнен. Ожидается, что первый «Агроэкспресс» будет отправлен в КНР в самое ближайшее время, сообщили SeaNews в «РЖД Логистике».

«РЖД Логистика» будет отвечать за обеспечение комплексного транспортно-логистического обслуживания «Агроэкспрессов», предоставлять железнодорожный подвижный состав, оплачивать железнодорожный тариф на российской территории и заниматься организацией перевозок на «первой» и «последней» милях. Российский экспортный центр будет заниматься поиском как клиентов-грузоотправителей для экспортных перевозок продукции АПК в составах «Агроэкспрессов», так и зарубежных партнеров.

«Проект «Агроэкспресс» планируется начать с двух экспортных поездов в неделю и в кратчайшие сроки выйти на пять «Агроэкспрессов» из каждой точки отправления – экспортно ориентированных агрохабов. Планируется масштабирование проекта на различные российские и китайские регионы. Доставка готовой пищевой продукции непосредственно во внутренний Китай по сравнению с традиционным морским путём позволяет значительно сократить срок доставки и ощутимо снизить совокупные транспортные расходы российских экспортеров, открыть новые рынки внутри Китая, получив значительное конкурентное преимущество перед европейскими и американскими экспортерами, работающими только через китайские морские порты. Одновременно «Агроэкспресс» открывает новые возможности для китайских экспортеров, поставляющих свою продукцию на российский рынок в режиме обратной загрузки», – сказал старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников.

По его словам, встречные меры государственной поддержки экспорта, уже существующие в России и Китае, позволят выйти на сверхвыгодные условия взаимной торговли с прямыми расчетами в национальных валютах и полной фискальной прослеживаемостью.

Компании «Славтранс – Сервис» и «ФВК Север», которые владеют экспортно ориентированными терминально-логистическими центрами на станциях Селятино и Ворсино соответственно, создадут на своих площадках мультимодальную транспортную и складскую инфраструктуру, организуют необходимые терминальные логистические сервисы и обеспечат размещение постов Московской и Калужской областных таможен и территориальных управлений Россельхознадзора для осуществления фитосанитарного и ветеринарного контроля перевозимой продукции.