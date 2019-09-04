Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Агроэкспрессы» в Китай
04.09.2019

«Агроэкспрессы» в Китай

    • АО «РЖД Логистика», АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), АО «Славтранс-Сервис» и ООО «ФВК Север» подписали соглашения о сотрудничестве, направленные на развитие агроэкспорта из России в Китай.

    Стороны договорились о совместной работе по развитию экспорта продукции российского агропромышленного комплекса в Китай с помощью ускоренных рефрижераторных контейнерных поездов («Агроэкспрессов»), а также проработали основные маршруты доставки из крупных терминально-складских комплексов – со станций Селятино (Московская область) и Ворсино (Калужская область) до города Чэнду (провинция Сычуань). При этом компании условились, что перечень маршрутов не является исключительным и может быть изменен и дополнен. Ожидается, что первый «Агроэкспресс» будет отправлен в КНР в самое ближайшее время, сообщили SeaNews в «РЖД Логистике».

    «РЖД Логистика» будет отвечать за обеспечение комплексного транспортно-логистического обслуживания «Агроэкспрессов», предоставлять железнодорожный подвижный состав, оплачивать железнодорожный тариф на российской территории и заниматься организацией перевозок на «первой» и «последней» милях. Российский экспортный центр будет заниматься поиском как клиентов-грузоотправителей для экспортных перевозок продукции АПК в составах «Агроэкспрессов», так и зарубежных партнеров.

    «Проект «Агроэкспресс» планируется начать с двух экспортных поездов в неделю и в кратчайшие сроки выйти на пять «Агроэкспрессов» из каждой точки отправления – экспортно ориентированных агрохабов. Планируется масштабирование проекта на различные российские и китайские регионы. Доставка готовой пищевой продукции непосредственно во внутренний Китай по сравнению с традиционным морским путём позволяет значительно сократить срок доставки и ощутимо снизить совокупные транспортные расходы российских экспортеров, открыть новые рынки внутри Китая, получив значительное конкурентное преимущество перед европейскими и американскими экспортерами, работающими только через китайские морские порты. Одновременно «Агроэкспресс» открывает новые возможности для китайских экспортеров, поставляющих свою продукцию на российский рынок в режиме обратной загрузки», – сказал старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников.

    По его словам, встречные меры государственной поддержки экспорта, уже существующие в России и Китае, позволят выйти на сверхвыгодные условия взаимной торговли с прямыми расчетами в национальных валютах и полной фискальной прослеживаемостью.

    Компании «Славтранс – Сервис» и «ФВК Север», которые владеют экспортно ориентированными терминально-логистическими центрами на станциях Селятино и Ворсино соответственно, создадут на своих площадках мультимодальную транспортную и складскую инфраструктуру, организуют необходимые терминальные логистические сервисы и обеспечат размещение постов Московской и Калужской областных таможен и территориальных управлений Россельхознадзора для осуществления фитосанитарного и ветеринарного контроля перевозимой продукции.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.03.2019
    Россия и Китай протестируют ГЛОНАСС
    И БЭЙДОУ по грузовым и пассажирским автомобильным маршрутам
    ГрузоперевозкиКитайРоссияСоглашение
    0
    22.04.2019
    Китайские дотации перетянули грузы
    На Достык и Хоргос
    ГосподдержкаКитайконтейнерный транзитПогранпереходы
    0
    10.07.2019
    Экспорт угля и кокса
    Объем российского экспорта каменного угля за 5 месяцев этого года увеличился на 9,6% и составил почти 85 млн […]
    2019УгольЭкспорт
    0
    13.08.2019
    Первый контейнерный флекситанк-поезд
    Для транспортировки наливных грузов
    MaerskЕвропакКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поезд
    0
    21.03.2019
    Финансы РЖД по РСБУ
    Прибыль от грузовых перевозок и пассажирских в дальнем следовании выросла. Убытки от пригородных и инфраструктуры – тоже.
    2018Ж/д перевозкиЖелезная дорогаРЖД
    0
    14.02.2019
    Второй порт в Приморске
    На 70 миллионов тонн за 90 миллиардов рублей
    ИнвестицииИнфраструктураЛенинградская областьПорт
    0
    06.08.2019
    Жд экспорт через порты
    По итогам 7 месяцев этого года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 2% […]
    2019РЖДЭкспорт
    0
    10.07.2019
    У ОТЛК ЕРА новый китайский партнер
    АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и логистический оператор Lanzhou Anting PIL Logistics заключили […]
    КитайКонтейнерные перевозкиМеморандумОТЛК ЕРА
    0
    15.03.2019
    Модернизированный плацкарт уходит в первый рейс
    Первый плацкартный вагон с модернизированным интерьером начнет курсировать в составах двух фирменных поездов: №19/20 Ростов-на-Дону – Москва и […]
    ВагоныЖелезная дорогаМодернизацияПассажирские перевозки
    0
    11.06.2019
    Огромные возможности, которые упустить нельзя
    Рост объема перевозок контейнеров и поездов, успех всего процесса зависят в первую очередь от степени интеграции тех инфраструктурных […]
    БеларусьЖелезная дорогаКазахстанОТЛК ЕРА
    0
    25.03.2019
    Про Новороссийский ЦЭД
    И авторегистрацию деклараций и автовыпуск товаров
    Новороссийская таможняфорумЮгТранс
    0
    16.04.2019
    «РЖД Логистика» и FESCO повезут из АТР в Европу
    Тестовая перевозка планируется в конце апреля этого года.
    FESCO АТРЕвропаЖ/д перевозки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    04.09.2019 РЖД и Global Ports подписали соглашение о сотрудничестве
    03.09.2019 ONE покупает рефконтейнеры
    03.09.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    03.09.2019 Глобальный терминальный рейтинг
    02.09.2019 Новый управляющий в COSCO Shipping Lines
    02.09.2019 Отмена рейсов на трейде Азия – Европа
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД