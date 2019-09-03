Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Танкер «Совкомфлота» первым в мире прошел Севморпуть на СПГ
03.09.2019

Танкер «Совкомфлота» первым в мире прошел Севморпуть на СПГ

    • 2 сентября крупнотоннажный танкер компании «Совкомфлот» «Проспект Королёва» успешно завершил переход по трассам Северного морского пути. Впервые в истории судоходства крупнотоннажный нефтеналивной танкер целиком преодолел трассу СМП, используя на всем ее протяжении газомоторное топливо – СПГ, сообщает пресс-служба «Совкомфлота».

    Продолжительность перехода от мыса Желания до мыса Дежнёва составила чуть более 7 суток вместо запланированных 8. Судно преодолело дистанцию в 2118 морских миль, средняя скорость составила 12,2 узла.

    «Благоприятная ледовая обстановка и погода на всем протяжении трассы Севморпути позволили судну преодолеть ее без ледокольного сопровождения. Своевременное прогнозирование позволило судну избежать встречи с крупными айсбергами в проливе Вилькицкого и обойти скопление льда в проливе Лонга, проложив новый маршрут севернее острова Врангеля. Полагаем, что этот новый маршрут, как и «маршрут Тихонова» будет востребован при организации коммерческих рейсов танкеров-газовозов в восточном направлении», – сказал капитан танкера Олег Шишкин.

    Переход под СМП танкер выполнил в рамках коммерческого рейс по доставке партии сырой нефти из порта Мурманск в КНР.

    «Проспект Королёва» – четвертое судно «зеленой» серии «Совкомфлота». Танкер принят в эксплуатацию в феврале 2019 года, его составляет 113 232 тонны. Длина судна – 250 м, ширина – 44 м, ледовый класс – 1A/1B. 

    Танкер «Совкомфлота» первым в мире прошел Севморпуть на СПГ


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.08.2019
    ПЭБ «Академик Ломоносов» вышел в Баренцево море
    Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», который под проводкой ледокола «Росморпорта» «Диксон» и двух морских буксиров следует к постоянному […]
    Баренцево мореМурманскПевекРосатомфлот
    0
    23.01.2019
    Первый нефтяной газ с проекта Ichthys
    Доставил в Японию “K” Line
    K LineLNGLPGНефтегаз
    0
    13.06.2019
    E-Shuttle = танкер – 22 000 автомобилей
    Wartsila показала видео о челночных танкерах нового поколения E-Shuttle, которые строятся для Teekay на верфи Samsung Heavy Industries. […]
    TeekayWartsilaВидеоТанкер
    0
    27.08.2019
    Первый крупнотоннажный танкер пройдет Севморпуть на СПГ
    без ледокольной проводки
    LNGСевморпутьСовкомфлотСПГ
    0
    12.03.2019
    Патент остается у DSME
    На технологию повторного сжижения СПГ
    DSMEСПГСудТехнологии
    0
    15.04.2019
    Три танкера Teekay
    Teekay показал три своих челночных танкера класса Heritage – «Dorset Sprit», «Norse Spirit» и «Beothuk Spirit». Все три […]
    TeekayВидеоТанкер
    0
    10.04.2019
    Юбилейная тонна с Приразломной
    10 апреля арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Михаил Ульянов» принял на борт юбилейную 10-миллионную тонну нефти, добытую на морской […]
    АрктикаНефтегазПриразломноеСовкомфлот
    0
    10.04.2019
    Ледокольная флотилия к 2030 году
    До 2030 года должна быть сформирована флотилия ледоколов, которая позволит круглогодично использовать Северный морской путь. Об этом сказал […]
    АрктикаЛедоколыРосатомСеверный морской путь
    0
    05.03.2019
    Вагонный рекорд ВМТП
    «Владивостокский морской торговый порт» установил новый собственный рекорд скорости обработки вагонов – за сутки 27 февраля докеры обработали […]
    ВагоныВладивостокский морской торговый портРекорд
    0
    01.04.2019
    Морской порт Сабетта расширят
    Для строительства терминала под «Арктик СПГ 2»
    Арктик СПГ 2СабеттаСеверный морской путьСПГ-терминал
    0
    22.03.2019
    Damen строит СПГ-бункеровщик для Эстонии
    На верфи Damen Yichang Shipyard в Китае прошла церемония резки металла для первого в серии СПГ-бункеровщиков для эстонской […]
    DamenБункеровщикСПГСудостроение
    0
    03.07.2019
    Самые большие химовозы из нержавеющей стали
    На китайской верфи Hudong-Zhonghua прошла церемония имянаречения двух танкеров-химовозов, заказанных компанией Odfjell. Суда получили названия «Bow Orion» и […]
    ИмянаречениеКитайНовостройТанкер
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.09.2019 ONE покупает рефконтейнеры
    03.09.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    03.09.2019 Глобальный терминальный рейтинг
    02.09.2019 Новый управляющий в COSCO Shipping Lines
    02.09.2019 Отмена рейсов на трейде Азия – Европа
    02.09.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД