Танкер «Совкомфлота» первым в мире прошел Севморпуть на СПГ

2 сентября крупнотоннажный танкер компании «Совкомфлот» «Проспект Королёва» успешно завершил переход по трассам Северного морского пути. Впервые в истории судоходства крупнотоннажный нефтеналивной танкер целиком преодолел трассу СМП, используя на всем ее протяжении газомоторное топливо – СПГ, сообщает пресс-служба «Совкомфлота».

Продолжительность перехода от мыса Желания до мыса Дежнёва составила чуть более 7 суток вместо запланированных 8. Судно преодолело дистанцию в 2118 морских миль, средняя скорость составила 12,2 узла.

«Благоприятная ледовая обстановка и погода на всем протяжении трассы Севморпути позволили судну преодолеть ее без ледокольного сопровождения. Своевременное прогнозирование позволило судну избежать встречи с крупными айсбергами в проливе Вилькицкого и обойти скопление льда в проливе Лонга, проложив новый маршрут севернее острова Врангеля. Полагаем, что этот новый маршрут, как и «маршрут Тихонова» будет востребован при организации коммерческих рейсов танкеров-газовозов в восточном направлении», – сказал капитан танкера Олег Шишкин.

Переход под СМП танкер выполнил в рамках коммерческого рейс по доставке партии сырой нефти из порта Мурманск в КНР.

«Проспект Королёва» – четвертое судно «зеленой» серии «Совкомфлота». Танкер принят в эксплуатацию в феврале 2019 года, его составляет 113 232 тонны. Длина судна – 250 м, ширина – 44 м, ледовый класс – 1A/1B.