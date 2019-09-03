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Новый проект парома Knud E. Hansen
03.09.2019

Новый проект парома Knud E. Hansen

    • Конструкторское бюро Knud E. Hansen представило проект инновационного 154-метрового грузопассажирского парома. Судно имеет 8 палуб, из них две, под главной палубой, предусмотрены для легковых автомобилей. Главная палуба предназначена в основном для грузовиков, для погрузки которых судно оборудовано сверхширокой кормовой рампой.

    Пассажировместимость составляет 1,5 тыс. пассажиров. Грузовместимость – 440 автомобилей плюс дополнительные 647 л.м для размещения грузовиков и трейлеров. «Паром идеально подходит, например, для рынка Средиземноморья и способен работать в различных условиях эксплуатации», – отмечают в Knud E. Hansen.

    Паром способен развивать скорость до 25 узлов, рабочая скорость – 15 узлов. Он оснащен четырьмя дизельными двигателями, а также двумя носовыми движителями, которые, в сочетании с азиподами. позволяют судну при швартовке двигаться боком без движения вперед-назад. Кроме того, на пароме имеется аккумуляторная установка, обеспечивающая нулевые выбросы при работе в порту, и ветроустановка, состоящая из трех мачт с жесткими парусами общей площадью 1,9 тыс. кв. м. Судно оборудовано вертолетной площадкой.

    Помимо традиционных баров-ресторанов-библиотек-прогулочных палуб на судне есть салон ниже уровня ватерлинии с обзорными иллюминаторами, чтобы пассажиры могли наблюдать за морскими обитателями. Всего на судне более 150 пассажирских кают, все они расположены по бортам с видом на море, многие – с собственными балконами. 


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