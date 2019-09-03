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HMM принял в эксплуатацию крупнотоннажный танкер
03.09.2019

HMM принял в эксплуатацию крупнотоннажный танкер

    • Hyundai Merchant Marine (HMM) принял в эксплуатацию крупнотоннажный танкер (VLCC) «Universal Victor».

    Это последний танкер вместимостью 300 тыс. тонн из пяти, заказанных под контракт с корейской нефтеперерабатывающей компанией GS Caltex в 2017 году на верфи DSME. «Universal Leader», «Universal Partner», «Universal Winner» и «Universal Creator» уже работают на перевозках нефти для НПЗ GS Caltex. Контракт на строительство пяти танкеров был подписан осенью в 2017 году с опционом на строительство еще пяти танкеров.

    Как сообщает южнокорейский Pulse со ссылкой на CEO HMM Чэ-хун Пэ, начиная с апреля 2020 года компания должна получить еще 20 супертанкеров.


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