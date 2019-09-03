Грузооборот российского транспорта

Объемы перевозки грузов российским транспортом за январь-июль этого года практически сохранились на уровне прошлого года (+0,1%) и составили 4,47 млрд тонн.

По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 2,99 млрд тонн, на 0,8% больше, чем было перевезено за тот же период прошлого года.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 7 месяцами 2018 года сократились на 1,4% до 742,3 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 673,5 млн тонн, что ниже аналогичного уровня прошлого года на 1,1%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-июль 2019 года упал на 6,6% до 49,7 млн тонн. Перевозки морским транспортом снизились – на 7,8% до 10,7 млн тонн.

В то же время объем перевозок воздушным транспортом увеличился по сравнению с показателем 7 месяцев прошлого года на 5% и составил 0,63 млн тонн.

В июле в сравнении с предыдущим месяцем увеличились объемы перевозок автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, по остальным видам транспорта наблюдается отрицательная динамика.