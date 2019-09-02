Стратегия развития морской деятельности в новой редакции

Распоряжением правительства РФ от 30 августа 2019 года №1930-р утверждена новая редакция Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года.

Как отмечается в справке к документу, в новой редакции Стратегии с учетом современной политической и социально-экономической ситуации в стране и мире определены приоритеты, цели и задачи морской деятельности России на долгосрочный период, уточнены прогнозные значения целевых показателей II этапа Стратегии и определены прогнозные значения целевых показателей ее III этапа (в предыдущей редакции целевых показателей не было – только перспективные пути развития).

В частности, в сфере развития морского транспорта и атомного флота Стратегия выделяет следующие основные проблемы:

малая доля судов под Государственным флагом Российской Федерации в тоннаже мирового торгового флота, недостаточное участие российского торгового флота в глобальных международных перевозках;

необходимость приведения систем обеспечения безопасности мореплавания Крымского полуострова в соответствие со стандартами систем обеспечения безопасности мореплавания в других регионах Российской Федерации;

устаревший парк судов атомно-технологического обслуживания, не позволяющий обеспечить необходимое технологическое обслуживание строящихся новых ледоколов с различными новыми типами ядерных реакторов и активных зон;

устаревшая система лоцманского обеспечения торгового мореплавания, не гарантирующая эффективного лоцманского обеспечения во всех морских портах Российской Федерации;

наличие административных барьеров, избыточных и дублирующих требований к судам, плавающим под Государственным флагом Российской Федерации.

Как и в какие сроки их предлагается решать – смотрите текст Стратегии в файле ниже.

Стратегия