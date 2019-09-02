Отмена рейсов на трейде Азия – Европа

OOCL сообщил об отмене сразу нескольких рейсов на трейде Азия – Европа в связи с прогнозируемым низким спросом. Дело в том, что 1-7 октября Китай отмечает день образования КНР. Соответственно, никто не работает, поставки отменяются, отгрузки сдвигаются.

На трейде Азия – Северная Европа отменяются рейсы на пять сервисах:

Loop 1:

В западном направлении на 41 неделе с выходом из Шанхая 13 октября,

В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Феликстоу 13 ноября,

Loop 3:

В западном направлении на 41 неделе с выходом из Сямэня 9 октября,

В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Гамбурга 12 ноября,

Loop 4:

В западном направлении на 40 неделе с выходом из Сингана 3 октября,

В восточном направлении на 45 неделе с выходом из Саутгемптона 10 ноября,

Loop 5:

В западном направлении на 41 неделе с выходом из Циндао 13 октября,

В восточном направлении на 47 неделе с выходом из Роттердама 18 ноября,

Loop 7:

В западном направлении на 38 неделе с выходом из Нинбо 22 сентября,

В восточном направлении на 43 неделе с выходом из Антверпена 25 октября,

В западном направлении на 38 неделе с выходом из Нинбо 13 октября,

В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Антверпена 15 ноября.

На трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море отменяются рейсы на сервисе EM1:

В западном направлении на 39 неделе с выходом из Пусана 29 сентября,

В восточном направлении на 44 неделе с выходом из Стамбула 1 ноября.

На трейде Азия – Западное Средиземноморье отменяются рейсы:

На сервисе WM1:

В западном направлении на 41 неделе с выходом из Циндао 7 октября,

В восточном направлении на 45 неделе с выходом из Специи 8 ноября.

На сервисе WM2:

В западном направлении на 40 неделе с выходом из Циндао 1 октября,

В восточном направлении на 45 неделе с выходом из Валенсии 5 ноября.

На сервисе AAS:

В западном направлении на 41 неделе с выходом из Шанхая 8 октября,

В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Триеста 11 ноября.

В западном направлении на 42 неделе с выходом из Шанхая 15 октября,

В восточном направлении на 47 неделе с выходом из Триеста 18 ноября.

В западном направлении на 44 неделе с выходом из Шанхая 29 октября,

В восточном направлении на 49 неделе с выходом из Триеста 2 декабря.

В западном направлении на 46 неделе с выходом из Шанхая 12 ноября,

В восточном направлении на 51 неделе с выходом из Триеста 16 декабря.

В западном направлении на 48 неделе с выходом из Шанхая 26 ноября,

В восточном направлении на 1 неделе с выходом из Триеста 30 декабря.

Как уточняют в OOCL, в те недели, когда отменены рейсы на сервисе AAS, в ротацию сервиса EM1 добавляет порт Копер, соответственно, ротация EM1 будет следующей: Шанхай – Пусан – Нинбо – Шекоу – Сингапур – Порт-Саид Вест – Копер – Измит – Амбарли – Констанца – Одесса – Пирей – Порт-Саид Вест – Джидда – Порт-Келанг – Пусан.

Изменение ротации затронет следующие рейсы EM1:

на 41 неделе 10 октября из Шанхая,

на 42 неделе 17 октября из Шанхая,

на 44 неделе 31 октября из Шанхая,

на 46 неделе 14 ноября из Шанхая,

на 48 неделе 28 ноября из Шанхая.

Фото: Shipspotting