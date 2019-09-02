Отмена рейсов на трейде Азия – Европа

OOCL сообщил об отмене сразу нескольких рейсов на трейде Азия – Европа в связи с прогнозируемым низким спросом. Дело в том, что 1-7 октября Китай отмечает день образования КНР. Соответственно, никто не работает, поставки отменяются, отгрузки сдвигаются.
На трейде Азия – Северная Европа отменяются рейсы на пять сервисах:
Loop 1:
- В западном направлении на 41 неделе с выходом из Шанхая 13 октября,
- В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Феликстоу 13 ноября,
Loop 3:
- В западном направлении на 41 неделе с выходом из Сямэня 9 октября,
- В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Гамбурга 12 ноября,
Loop 4:
- В западном направлении на 40 неделе с выходом из Сингана 3 октября,
- В восточном направлении на 45 неделе с выходом из Саутгемптона 10 ноября,
Loop 5:
- В западном направлении на 41 неделе с выходом из Циндао 13 октября,
- В восточном направлении на 47 неделе с выходом из Роттердама 18 ноября,
Loop 7:
- В западном направлении на 38 неделе с выходом из Нинбо 22 сентября,
- В восточном направлении на 43 неделе с выходом из Антверпена 25 октября,
- В западном направлении на 38 неделе с выходом из Нинбо 13 октября,
- В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Антверпена 15 ноября.
На трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море отменяются рейсы на сервисе EM1:
- В западном направлении на 39 неделе с выходом из Пусана 29 сентября,
- В восточном направлении на 44 неделе с выходом из Стамбула 1 ноября.
На трейде Азия – Западное Средиземноморье отменяются рейсы:
На сервисе WM1:
- В западном направлении на 41 неделе с выходом из Циндао 7 октября,
- В восточном направлении на 45 неделе с выходом из Специи 8 ноября.
На сервисе WM2:
- В западном направлении на 40 неделе с выходом из Циндао 1 октября,
- В восточном направлении на 45 неделе с выходом из Валенсии 5 ноября.
На сервисе AAS:
- В западном направлении на 41 неделе с выходом из Шанхая 8 октября,
- В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Триеста 11 ноября.
- В западном направлении на 42 неделе с выходом из Шанхая 15 октября,
- В восточном направлении на 47 неделе с выходом из Триеста 18 ноября.
- В западном направлении на 44 неделе с выходом из Шанхая 29 октября,
- В восточном направлении на 49 неделе с выходом из Триеста 2 декабря.
- В западном направлении на 46 неделе с выходом из Шанхая 12 ноября,
- В восточном направлении на 51 неделе с выходом из Триеста 16 декабря.
- В западном направлении на 48 неделе с выходом из Шанхая 26 ноября,
- В восточном направлении на 1 неделе с выходом из Триеста 30 декабря.
Как уточняют в OOCL, в те недели, когда отменены рейсы на сервисе AAS, в ротацию сервиса EM1 добавляет порт Копер, соответственно, ротация EM1 будет следующей: Шанхай – Пусан – Нинбо – Шекоу – Сингапур – Порт-Саид Вест – Копер – Измит – Амбарли – Констанца – Одесса – Пирей – Порт-Саид Вест – Джидда – Порт-Келанг – Пусан.
Изменение ротации затронет следующие рейсы EM1:
- на 41 неделе 10 октября из Шанхая,
- на 42 неделе 17 октября из Шанхая,
- на 44 неделе 31 октября из Шанхая,
- на 46 неделе 14 ноября из Шанхая,
- на 48 неделе 28 ноября из Шанхая.
Фото: Shipspotting