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Отмена рейсов на трейде Азия – Европа
02.09.2019

Отмена рейсов на трейде Азия – Европа

    • OOCL сообщил об отмене сразу нескольких рейсов на трейде Азия – Европа в связи с прогнозируемым низким спросом. Дело в том, что 1-7 октября Китай отмечает день образования КНР. Соответственно, никто не работает, поставки отменяются, отгрузки сдвигаются.

    На трейде Азия – Северная Европа отменяются рейсы на пять сервисах:

    Loop 1:

    • В западном направлении на 41 неделе с выходом из Шанхая 13 октября,
    • В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Феликстоу 13 ноября,

    Loop 3:

    • В западном направлении на 41 неделе с выходом из Сямэня 9 октября,
    • В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Гамбурга 12 ноября,

    Loop 4:

    • В западном направлении на 40 неделе с выходом из Сингана 3 октября,
    • В восточном направлении на 45 неделе с выходом из Саутгемптона 10 ноября,

    Loop 5:

    • В западном направлении на 41 неделе с выходом из Циндао 13 октября,
    • В восточном направлении на 47 неделе с выходом из Роттердама 18 ноября,

    Loop 7:

    • В западном направлении на 38 неделе с выходом из Нинбо 22 сентября,
    • В восточном направлении на 43 неделе с выходом из Антверпена 25 октября,
    • В западном направлении на 38 неделе с выходом из Нинбо 13 октября,
    • В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Антверпена 15 ноября.

    На трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море отменяются рейсы на сервисе EM1:

    • В западном направлении на 39 неделе с выходом из Пусана 29 сентября,
    • В восточном направлении на 44 неделе с выходом из Стамбула 1 ноября.

    На трейде Азия – Западное Средиземноморье отменяются рейсы:

    На сервисе WM1:

    • В западном направлении на 41 неделе с выходом из Циндао 7 октября,
    • В восточном направлении на 45 неделе с выходом из Специи 8 ноября.

    На сервисе WM2:

    • В западном направлении на 40 неделе с выходом из Циндао 1 октября,
    • В восточном направлении на 45 неделе с выходом из Валенсии 5 ноября.

    На сервисе AAS:

    • В западном направлении на 41 неделе с выходом из Шанхая 8 октября,
    • В восточном направлении на 46 неделе с выходом из Триеста 11 ноября.
    • В западном направлении на 42 неделе с выходом из Шанхая 15 октября,
    • В восточном направлении на 47 неделе с выходом из Триеста 18 ноября.
    • В западном направлении на 44 неделе с выходом из Шанхая 29 октября,
    • В восточном направлении на 49 неделе с выходом из Триеста 2 декабря.
    • В западном направлении на 46 неделе с выходом из Шанхая 12 ноября,
    • В восточном направлении на 51 неделе с выходом из Триеста 16 декабря.
    • В западном направлении на 48 неделе с выходом из Шанхая 26 ноября,
    • В восточном направлении на 1 неделе с выходом из Триеста 30 декабря.

    Как уточняют в OOCL, в те недели, когда отменены рейсы на сервисе AAS, в ротацию сервиса EM1 добавляет порт Копер, соответственно, ротация EM1 будет следующей: Шанхай – Пусан – Нинбо – Шекоу – Сингапур – Порт-Саид Вест – Копер – Измит – Амбарли – Констанца – Одесса – Пирей – Порт-Саид Вест – Джидда – Порт-Келанг – Пусан.

    Изменение ротации затронет следующие рейсы EM1:

    • на 41 неделе 10 октября из Шанхая,
    • на 42 неделе 17 октября из Шанхая,
    • на 44 неделе 31 октября из Шанхая,
    • на 46 неделе 14 ноября из Шанхая,
    • на 48 неделе 28 ноября из Шанхая.

    Фото: Shipspotting


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