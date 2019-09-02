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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2019
02.09.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2019

    • На прошедшей неделе спотовые ставки на трейде Азия – Европа снижались. На американском трейде ставки существенно выросли.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 4,5%, ставки на порты Средиземноморья – на 7,6%.

    Ставки на порты западного побережья США повысились на прошлой неделе на 25,6%, на порты восточного побережья — на 10,5%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 4,1%, ставки на Австралию и Новую Зеландию, напротив, поднялись на 16,7%. Ставки на Южную Америку увеличились по сравнению с 34 неделей года на 6,4%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию, Сингапур и Южную Корею остались без изменений.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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