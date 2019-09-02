FESCO продлили антарктический контракт

Транспортная группа FESCO и Национальный центр исследований Антарктики и океана министерства землеведения Индии продлили контракт на обеспечение индийских антарктических научно-исследовательских станций.

В антарктическое лето 2019-2020 ледокольно-транспортное судно «Василий Головнин» доставит на станции «Бхарати» и «Майтри» генеральные грузы, продукты питания и топливо. В экспедицию для осуществления научной деятельности отправятся также ученые Национального центра исследований Антарктики и океана. Планируется, что дизель-электроход начнет рейс в декабре 2019 года.

В рамках предыдущего контракта в 2019 году «Василий Головнин» с помощью двух вертолетов и самоходной баржи доставил на станции «Бхарати» и «Майтри» более 4 тысяч тонн груза, вывез скопившийся бытовой и технический мусор, а также доставил в Антарктиду индийских полярников, которые сменили исследователей, работавших на станциях.