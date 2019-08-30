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Сахалин перешел на широкую колею
30.08.2019

Сахалин перешел на широкую колею

    • Сегодня открылось движение по всей Сахалинской железнодорожной магистрали, приведенной к общероссийскому стандарту колеи, сообщает пресс-служба РЖД. На железнодорожном вокзале станции Южно-Сахалинск прошла торжественная церемония, посвященная окончанию основного этапа работ по переустройству главного хода железнодорожной магистрали острова Сахалин с узкой колеи 1067 мм на общероссийский стандарт – 1520 мм.

    На Сахалине перешивка японской узкоколейки с шириной 1067 миллиметров на общероссийский стандарт – 1520 миллиметров – началась еще в 2003 году. В этом году было принято решение ускорить масштабные работы, и летом перешивка вышла на финальную стадию. На широкую колею перевели 670 километров островной железной дороги, проложили 120 километров новых путей, появилось 240 стрелочных переходов. Для выполнения работ было задействовано почти 1,5 тысячи человек и 534 единицы специализированной техники.

    В целом проект модернизации железнодорожной инфраструктуры острова Сахалин является одним из самых масштабных проектов компании и включен в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2020 года в числе приоритетных. Он включает в себя переустройство 865 км главных путей, а также 139 км станционных и 27 км подъездных путей, укладку 390 стрелочных переводов и реконструкцию порядка 70 искусственных сооружений (мостов, тоннелей). На его реализацию предусмотрены инвестиции объемом порядка 35 млрд рублей.

    Модернизация островной инфраструктуры позволит повысить эффективность ее использования за счет применения общесетевых технологических стандартов. Укладка нового бесстыкового пути и поставки современного подвижного состава (магистральных и маневровых локомотивов, рельсовых автобусов, новых вагонов) позволят повысить скорость движения пассажирских поездов на Сахалине до 120 км/ч, грузовых – до 90 км/ч, а также кратно увеличить вес грузовых поездов.


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