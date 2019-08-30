ПКГ увеличивает прибыль, сокращает долг

Чистая прибыль «Первой грузовой компании» (ПГК) в первом полугодии 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 13,2 млрд рублей. Это на 3% выше аналогичного показателя прошлого года, следует из отчетности оператора.

Выручка выросла также на 3%, до 53,2 млрд рублей. На показатель повлияли положительная динамика рыночных ставок на полувагоны и крытые вагоны, рост производительности некоторых родов подвижного состава.

Прибыль от операционной деятельности увеличилась на 11%, до 20,4 млрд рублей. Это, поясняют в компании, стало результатом роста выручки, а также мероприятий по повышению эффективности управления вагонным парком, сокращению затрат и оптимизации бизнес-процессов.

Денежный поток от операционной деятельности составил 19 млрд рублей, что на 2% выше аналогичного показателя прошлого года.

Чистый долг сократился в первом полугодии на 4,7 млрд руб. и достиг отрицательного значения в (0,3) млрд рублей. Таким образом на 30 июня 2019 года задолженность полностью обеспечена ликвидностью.

«Нам удалось улучшить ключевые показатели за счет постоянной работы над повышением эффективности работы парка, расширения клиентской базы с ориентацией на долгосрочные контракты, а также совершенствования уровня сервиса ПГК. Значительный запас ликвидности подтверждает финансовую устойчивость компании и создает условия для дальнейшего развития бизнеса», – прокомментировала итоги полугодия заместитель генерального директора по экономике и финансам ПГК Анна Некрасова.