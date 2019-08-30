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Первый ускоренный контейнерный поезд из Уфы в Китай
30.08.2019

Первый ускоренный контейнерный поезд из Уфы в Китай

    • 30 августа со станции Черниковка Куйбышевской железной дороги отправился первый ускоренный контейнерный поезд назначением в Ченду (Китай), сообщает пресс-служба РЖД.

    Поезд из пятидесяти 40-футовых контейнеров проследует до станции Забайкальск. Далее контейнеры отправятся до конечного потребителя по железным дорогам Китая. Расстояние более 5 тыс. км от станции Черниковка до станции Забайкальск поезд преодолеет за 6 суток. В составе поезда – контейнеры с продукцией деревообрабатывающего завода Kronospan (Башкортостан).


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