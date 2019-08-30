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Отмена рейсов OOCL на двух трейдах
30.08.2019

Отмена рейсов OOCL на двух трейдах

    • В связи с ожидаемым низким сезоном OOCL объявляет об отмене рейсов на транстихоокеанском трейде и на трейде Азия – Европа.

    На трейде Азия – Северная Европа снимаются рейсы на сервисах:

    • Loop 1: с отправлением из Шанхая 13 октября и из Феликстоу – 13 ноября;
    • Loop 3: с отправлением из Сямэня 9 октября и из Гамбурга – 12 ноября;
    • Loop 4: с отправлением из Тяньцзиня 3 октября и из Саутгемптона – 10 ноября;
    • Loop 5: с отправлением из Циндао 13 октября и из Роттердама 18 ноября;
    • Loop 7: с отправлением из Нинбо 22 сентября и 13 октября, из Антверпена – 25 октября и 15 ноября.

    На трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море снимаются рейсы на сервисах:

    • EM1: с отправлением из Пусана 29 сентября и из Стамбула 1 ноября;
    • На трейде Азия – Западное Средиземноморье:
    • WM1: с отправлением из Циндао 7 октября и из порта Специа – ноября 8 ноября;
    • WM2: с отправлением из Циндао 1 октября и Валенсии – 5 ноября;
    • AAS: с отправлением из Шанхая 8 октября, 15 октября и 29 октября, 12 ноября и 26 ноября, из Триеста – 11 ноября; 18 ноября и 2 декабря, 16 декабря и 30 декабря.

    На транстихоокенском трейде отменяются рейсы на следующих сервисах:

    • Pacific China Central 1 (PCC1): должен был выполнять рейс контейнеровоз «OOCL Luxemburg» с отправлением из Нинбо 12 октября и Лог-Бич 28 октября. Также отменяется рейс с отправлением из Нинбо 19 октября и из Лонг-Бич 4 ноября (должен был выполнять рейс контейнеровоз «OOCL Taipei».
    • Pacific China South 1 (PCS1): должен был выполнять рейс «CMA CGM Bougainville» с отправлением из Фуциня 6 октября и из Лос-Анжелеса 26 октября. Отменяется рейс контейнеровоза  «APL Esplanade» с выходом из Фуциня 13 октября и из Лос-Анжелеса – 2 ноября.
    • Pacific China South 2 (PCS2): отменяются рейсы контейнеровоза “EVER Ursula» с отправлением из Тайпея 28 октября и из Лос-Анжелеса 17 ноября, также контейнеровоза «EVER Enjoy» с выходом из Тайпея 4 ноября и из Лос-Анжелеса – 24 ноября.
    • Pacific North West 1 (PNW1): отменяются рейсы контейнеровоза «OOCL Vancouver» с отправлением из Шекоу 19 октября и из Ванкувера – 4 ноября, а также «OOCL San Francisco» с отправлением из Шекоу 26 октября, из Ванкувера – 12 ноября.
    • Pacific North West 2 (PNW2): отменяется рейс контейнеровозов «CMA CGM Aquila» с отправлением из Янтьяна 30 сентября и из Сиетла 20 октября,
    • Pacific North West 4 (PNW4): отменяется рейс контейнеровозов «CSCL Bohai Sea» с отправлением из Гонконга 8 октября и – порта Принц Руперт – 26 октября.
    • East Coast Express 1 (ECX1): отменяется рейс «OOCL Chongqing» с отправлением из порта Цай Меп 7 октября и из Нью-Йорка – 12 ноября.
    • East Coast Express 2 (ECX2): отменяется рейс контейнеровоза “CMA CGM J. Adams» с отправлением из Циндао 6 октября и из Нью-Йорка – 8 ноября.
    • Gulf Coast China 1 (GCC1): должен был выполнять рейс контейнеровоз «APL California» с отправлением из Сингапура 5 октября и из Хьюстона 12 ноября.
    • Gulf Coast China 2 (GCC2): отменяется рейс «COSCO Aukland» с отправлением из Шанхая 6 октября и из Хьюстона 6 ноября.

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