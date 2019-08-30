Отмена рейсов OOCL на двух трейдах

В связи с ожидаемым низким сезоном OOCL объявляет об отмене рейсов на транстихоокеанском трейде и на трейде Азия – Европа.

На трейде Азия – Северная Европа снимаются рейсы на сервисах:

Loop 1: с отправлением из Шанхая 13 октября и из Феликстоу – 13 ноября;

Loop 3: с отправлением из Сямэня 9 октября и из Гамбурга – 12 ноября;

Loop 4: с отправлением из Тяньцзиня 3 октября и из Саутгемптона – 10 ноября;

Loop 5: с отправлением из Циндао 13 октября и из Роттердама 18 ноября;

Loop 7: с отправлением из Нинбо 22 сентября и 13 октября, из Антверпена – 25 октября и 15 ноября.

На трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море снимаются рейсы на сервисах:

EM1: с отправлением из Пусана 29 сентября и из Стамбула 1 ноября;

На трейде Азия – Западное Средиземноморье:

WM1: с отправлением из Циндао 7 октября и из порта Специа – ноября 8 ноября;

WM2: с отправлением из Циндао 1 октября и Валенсии – 5 ноября;

AAS: с отправлением из Шанхая 8 октября, 15 октября и 29 октября, 12 ноября и 26 ноября, из Триеста – 11 ноября; 18 ноября и 2 декабря, 16 декабря и 30 декабря.

На транстихоокенском трейде отменяются рейсы на следующих сервисах: