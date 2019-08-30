Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Газовоз MOL принял первый груз в Сабетте
30.08.2019

НМТП увеличил прибыль по МСФО

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.03.2019
    Hapag-Lloyd увеличил прибыль
    Hapag-Lloyd опубликовал основные операционные и финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год. По итогам квартала объем […]
    2018Hapag-LloydКонтейнерные перевозкиФинансы
    0
    03.06.2019
    НМТП увеличил прибыль наполовину
    ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало промежуточный консолидированный финансовый отчет за первый квартал 2019 года. Консолидированная выручка группы […]
    2019МСФОНовороссийский морской торговый портФинансы
    0
    23.05.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 21 2019
    На прошлой неделе на азовский рынок вышло больше сельскохозяйственных грузов. По данным судового брокера «Руфко», это дало некоторую […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    09.08.2019
    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Июнь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотИюньПОРТСТАТ
    0
    03.06.2019
    Грузы РЖД
    Погрузка на сети РЖД за 5 месяцев 2019 года снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    2019ПогрузкаРЖД
    0
    27.06.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 26 2019
    В Азовском море на конец июня еще остается определенное количество свободных судов. Поэтому разрыв между спотовыми ставками и […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    17.06.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2019
    На 24 неделе года на основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок. Так, ставки из Шанхая на порты […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    15.07.2019
    Контейнерооборот российских портов в июне 2019 увеличился на 1,5%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в июне 2019 года увеличился в сравнении […]
    2019ИюньКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    27.05.2019
    Экспорт и импорт ТНП
    По итогам 3 месяцев 2019 года в Россию было ввезено 19,2 млн пар кожаной обуви. Это на 2,1% […]
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    20.02.2019
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    В январе 2019
    2019Балтийская таможняВнешняя торговля
    0
    28.08.2019
    Контейнерооборот Южной Африки
    Итоги H1 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотЮАР
    0
    25.06.2019
    Продуктовый импорт
    По итогам января-апреля 2019 года ввоз молочной продукции на территорию России значительно вырос. По данным Федеральной таможенной службы, […]
    2019ИмпортПродукты питания
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.08.2019 Безработные контейнеровозы
    29.08.2019 Транзитный контейнерный сервис на Черном море
    29.08.2019 Контейнерооборот Гданьска
    28.08.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    28.08.2019 Контейнерооборот Южной Африки
    27.08.2019 Контейнерооборот Украины
    Вакансии Показать всё
    09.08.2019 Вакансия в Sea Connect в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД