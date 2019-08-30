300 миллиардов на 15 газовозов

Общая стоимость 15 танкеров-газовозов для проекта «Арктик СПГ 2» составит более 300 млрд рублей. Об этом, по информации пресс-службы правительства, сообщил в ходе заседания наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Здесь партнёрами «ВЭБ» выступают «Совкомфлот» и «Новатэк». Общая стоимость – более 300 млрд рублей. Новые суда повышенного ледового класса предназначены для транспортировки СПГ проекта «Арктик СПГ 2». Они будут осуществлять навигацию по Северному морскому пути и, конечно, должны отвечать самым современным требованиям – и экологическим, и иным», – сказал Д.Медведев.

В свою очередь председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов отметил необходимость локализации строительства судов на СКК «Звезда». «Мы активно здесь работаем со «Звездой». В рамках сегодняшнего пакета рассматривалась сделка по 15 судам, приблизительная стоимость каждого судна – около 330 млн долларов США, и мы договорились, как мы будем заниматься этим проектом, – сказал он. – Ключевым условием – это то, что потребовал наблюдательный совет, – должно быть обязательное обеспечение большей локализации при производстве судов на «Звезде». На первоначальном этапе технологическим партнёром является Samsung Heavy Industries, и мы будем вместе со «Звездой», Минпромторгом, в целом с правительством проводить необходимую работу, для того чтобы уровень локализации действительно увеличивался».

И.Шувалов подчеркнул, что суда должны быть поставлены до 2024 года. «Вообще, в принципе будет синхронизирован период отпуска газа с поставкой газовозов. Эти проекты совместимы, и, по сути, это главная инфраструктура по доставке по Северному морскому пути сжиженного газа. Наши ключевые партнёры «Новатэк», «Совкомфлот» ‒ мы чувствуем себя здесь абсолютно комфортно. Это не первый наш проект с ними. А по поводу того, насколько «Звезда» будет справляться с поставками, мы надеемся, что, так как мы видим, как развивается компетенция «Звезды», проект будет успешным. Тяжёлый проект, но как раз такие проекты обязательно требуют поддержки банков развития, институтов развития, корпораций развития», – цитирует его пресс-служба правительства.

«При помощи только коммерческого финансирования вряд ли такие проекты, когда создаются новые компетенции, можно потянуть. Нам этот проект очень интересен. Это и есть, по сути, создание новой компетенции, нового производства в Российской Федерации, тем более, это будет на Дальнем Востоке», –- резюмировал И.Шувалов.