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Транзитный контейнерный сервис на Черном море
29.08.2019

Транзитный контейнерный сервис на Черном море

    • На Каспии планируется открыть фидерный контейнерный сервис, предназначенный в основном для транзитных грузов, перевозимых на направлениях Европа – Китай – Европа и Европа – Средняя Азия – Европа.

    По информации «Азербайджанского Каспийского морского пароходства» (ASCO), вопрос создания линии обсуждался на прошедшем в Тбилиси на заседании Общего собрания объединения юридических лиц «Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут».

    Работать на линии будет судно ASCO, перевозки будут осуществляться между портами Батуми и Констанца. Первый тестовый рейс запланирован на 20 сентября.

    Частота сервиса составит раз в 10 дней (три раза в месяц). В перспективе, с ростом объемов перевозок, число судов и частота сервиса могут быть увеличены.


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