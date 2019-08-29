Транзитный контейнерный сервис на Черном море

На Каспии планируется открыть фидерный контейнерный сервис, предназначенный в основном для транзитных грузов, перевозимых на направлениях Европа – Китай – Европа и Европа – Средняя Азия – Европа.

По информации «Азербайджанского Каспийского морского пароходства» (ASCO), вопрос создания линии обсуждался на прошедшем в Тбилиси на заседании Общего собрания объединения юридических лиц «Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут».

Работать на линии будет судно ASCO, перевозки будут осуществляться между портами Батуми и Констанца. Первый тестовый рейс запланирован на 20 сентября.

Частота сервиса составит раз в 10 дней (три раза в месяц). В перспективе, с ростом объемов перевозок, число судов и частота сервиса могут быть увеличены.